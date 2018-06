Martín Repetto, chef de talla mundial cuenta sobre su vida en Rusia

El hotel donde trabaja el famoso chef es uno de los siete rascacielos construidos por orden de Iósif Stalin.

De hecho, el hotel Ukraina, mejor conocido entre los locales como Radisson Royal, será la sede de la FIFA durante el Mundial de Fútbol. Por lo tanto, Martín será el responsable de cocinar para el presidente de la Federación, Gianni Infantino, quien se alojará en otro hotel exclusivo: el Lotte.

"Infantino es muy normal, pide el menú del día, nada raro", comentó el chef sobre las preferencias culinarias del presidente de la FIFA.

Al hablar sobre la máxima autoridad, pero en esta ocasión de Rusia, Martín Repetto se mostró muy complacido. Según su opinión, Vladímir Putin es la clase de presidente que necesita el pueblo ruso. Lo que es más, el chef afirmó que Argentina necesita un líder como Vladímir Putin.

"Al resto de Europa le jode que Rusia sea una potencia, porque Europa depende de ella. (…) Putin no es un dictador, es un 'general manager'. Si nosotros tuviéramos un presidente como Putin, seríamos una potencia", comentó.

El virtuoso de la cocina añadió que Putin ganó a sus contrincantes en las últimas elecciones porque "no tienen proyecto, no tienen nada". Así, comparó a la oposición rusa con Roberto Pettinato o Elizabeth Vernaci en Argentina.

En cuanto a la vida en Rusia, el chef argentino contó que es una experiencia distinta.

El argentino calificó la vida en Rusia de "súper segura" e incluso dijo que anda por las calles a las 3 o 5 de la noche sin problemas. A pesar de ello, dijo que hay que ser razonable. Incluso dio algunos consejos a los compatriotas que visiten el país eslavo.

"Mis consejos para los argentinos: lleven siempre el pasaporte, todo el tiempo. (…) Si la policía te para, no es como en Argentina. No te hagas el loco, porque si lo hacés, terminás en un camión celular", aconsejó el chef.

Añadió también que no hay problemas con animar a un equipo de fútbol en un bar, pero no se deben involucrar en peleas, ni enfrentarse a la policía. "No jodas: si no jodés está todo bien", resumió.

Repetto comentó sobre la situación privilegiada de los argentinos en Rusia, donde aún se acuerdan de las ayuda de Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso afirmó que se les trata mejor a los argentinos en Rusia que en Europa, donde los "juzgan".

"Sin Rusia en la Segunda Guerra estaríamos hoy todos hablando alemán", dijo Repetto al comentar el Día de Rusia que se va a celebrar el próximo 12 de junio.

Por otro lado, el chef no se mostró tan positivo sobre el fútbol en Rusia, donde "todo es hockey y básquet". Pero encontró algo positivo en el nivel de juego de los futbolistas rusos.

"Acá, con 30 kilos de más y una rodilla mala, soy una estrella. En Argentina me mandaban a hacer el asado, acá soy Gardel. Tiro caños y sombreritos, y la verdad es que soy de madera", relató Martín Repetto.

El Mundial de Fútbol 2018 se celebrará en Rusia desde el 14 de junio hasta el 15 de julio. 11 ciudades rusas serán sedes de los partidos.

