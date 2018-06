Así fueron las preguntas íntimas y filosóficas que Putin contestó durante la 'Línea directa'

Durante la sesión anual 'Línea directa con Vladímir Putin' el mandatario ruso respondió no solo a las cuestiones relacionadas con la política exterior e interior, la economía y el deporte, sino también abordó temas íntimos y filosóficos. Sputnik ha recopilado las preguntas más interesantes que los ciudadanos rusos le hicieron durante este evento.

"¿Se ríe alguna vez de usted mismo?", preguntó un ciudadano y Putin contestó que "lo hago frecuentemente".

© Sputnik / Mikhail Klimentiev Putin no se siente solo en "el Olimpo político"

Para responder sobre la broma más ridícula que escuchó alguna vez en su vida, el político recordó el titular de un periódico alemán que decía: "Trump empuja a Europa a las manos de Putin".

"Si juntamos este titular con la broma de que Rusia influyó en 2016 en los resultados de las elecciones en EEUU, todo eso en conjunto suena bastante ridículo. Como si nosotros hubiéramos influido en que Trump ganara las presidenciales y [él] a cambio nos regaló Europa. Es un absoluto delirio, es una broma, todo esto no puede ser llamado de otra manera", declaró Putin, citado por los medios rusos.

Más: Putin califica las acusaciones contra Rusia como "política de contención"

Un ciudadano ruso también se interesó en saber qué suele hacer el presidente cuando tiene dudas.

"Los automovilistas tienen una regla: si no estás seguro, no adelantes. El precio de un error puede ser grande. Si no sé qué hacer [en una situación] trato de encontrar una opinión sobre qué es lo necesario y lo más lógico", recalcó Putin.

Otro ciudadano le preguntó si existe alguna cuestión a la que no pueda contestar.

© Sputnik / Ministerio de Defensa de la Federación Rusa Rusia no retirará a sus militares de Siria

"Es difícil [esta pregunta]. Sin embargo, si no tengo respuesta trato de encontrarla con mis colegas", aseveró el mandatario ruso.

En cuanto a algún consejo que haya recibido de su padre y que le gustaría pasar a sus nietos, el presidente declaró: "No mentir".

Además, el presidente reveló qué necesita sacrificar un político para ser el presidente de un país como Rusia.

"La vida privada. Es inevitable. No obstante, en este caso hay una recompensa. Todo se recompensa con saber que te dedicas a un asunto importante destinado a aumentar el bienestar de otra gente y fortalecer lo importante que hay en tu vida: la Patria", destacó Putin.

También: Putin: una tercera guerra mundial acabaría con la civilización humana

Aparte de las preguntas personales y filosóficas, el mandatario ruso también abordó un tema religioso: sobre el día en que empezó a creer en dios.

"Es una pregunta muy íntima. Es difícil de contestarla en público. Cada persona nace con fe en dios, a mi juicio. Sin embargo, cada uno empieza a entenderlo en momentos diferentes de la vida. Por ejemplo, durante la Gran Guerra Patria cuando los ateos más convencidos iban a luchar en combates, estoy seguro que pensarían en dios. También hay gente que cree [en dios] sin necesidad de pasar por estas situaciones extremas", enfatizó.

El 7 de junio el presidente de Rusia contestó en vivo y en directo a las preguntas enviadas por los ciudadanos rusos durante la tradicional sesión anual 'Línea directa con Vladímir Putin'.

Para saber más detalles pulse aquí: La 16ª 'Línea directa' con Vladímir Putin