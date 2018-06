Putin no se siente solo en "el Olimpo político"

"No, no me siento solo, porque mi caso no es el de un grano que no hace granero, hoy día los resultados, especialmente los positivos, se consiguen tanto en Rusia como en cualquier otro país del mundo, apoyándose en un equipo eficaz de profesionales y correligionarios, yo tengo tal equipo", dijo.

El mandatario ofreció este 7 de junio la tradicional sesión de respuestas a las preguntas de los conciudadanos.

