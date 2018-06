Putin comenta sus fotos semidesnudas: "No considero necesario esconderme"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no piensa esconderse de nadie durante sus vacaciones. Esta fue la respuesta del mandatario a una pregunta del periodista Armin Wolf del canal austriaco ORF sobre sus fotos sin camisa que se pueden encontrar en Internet.

El periodista austriaco observó que "las fotos semidesnudas no son comunes para los jefes de Estado, especialmente cuando no son hechas por los paparazzi ni turistas, sino que se publican por el propio Kremlin".

"Usted ha dicho semidesnudas. Menos mal que no desnudas. Si estoy de vacaciones, no considero necesario esconderme detrás de los arbustos y no veo nada malo en esto", comentó Putin.

Vladímir Putin durante las vacaciones en la República Tuvá de Rusia en 2017 © Sputnik / Alexey Nikolsky

Vladímir Putin, pescando en un lago de montaña en la República Tuvá de Rusia en 2017 Servicio de prensa del presindente de Rusia

Vladímir Putin, pescando durante las vacaciones en la República Tuvá de Rusia en 2013 © Sputnik / Alexey Nikolsky

Vladímir Putin, nadando durante las vacaciones de 2009 © Sputnik / Alexey Druzhinin

Vladímir Putin, montando a caballo en 2009 © Sputnik / Alexey Druzhinin 1 / 5 © Sputnik / Alexey Nikolsky Vladímir Putin durante las vacaciones en la República Tuvá de Rusia en 2017

Asimismo, durante la entrevista al canal ORF, el presidente ruso contestó preguntas sobre la posibilidad de reunirse con Trump, la situación en torno a Crimea y la investigación del derribo del MH17, entre otros temas de actualidad.

