Zajárova: Bábchenko es víctima absoluta del SBU tras montaje de su asesinato

"Estoy segura de que él es una víctima absoluta; y cuando dicen que a Bábchenko no le asesinaron, al revés, a él le asesinaron, asesinaron al periodista Bábchenko", dijo la diplomática al canal Rossiya 1.

Añadió que "no importa de punto de vista tenía, podemos estar de acuerdo o no, pero ya no existe en espacio público esta persona, a quien le creerían, cuyas materiales leerían".

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Rusia rechaza acusaciones sobre el presunto plan para matar a Bábchenko

El 29 de mayo los medios ucranianos y el Gobierno afirmaron que Bábchenko, periodista ruso crítico con el Kremlin, había sido asesinado en la puerta de su vivienda por un sicario.

Inesperadamente, el 30 de mayo el periodista compareció en una rueda de prensa del jefe del SBU, Vasili Gritsak, que anunció que contaba con datos sobre un supuesto plan para asesinar a Bábchenko y reveló que las noticias sobre su muerte fueron parte de una operación especial para prevenir el presunto ataque.

