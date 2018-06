"Una mejor vida": qué ofrece Rusia con sus 'tierras gratuitas' en el Lejano Oriente

El proyecto de reasentamiento en el Lejano Oriente ha ido mejorando y tiene grandes planes para los próximos años, aseguró el viceministro de Desarrollo del Lejano Oriente ruso, Serguéi Kacháyev.

"La hectárea gratis en Lejano Oriente es una de las medidas encaminadas a atraer capital humano. Ya existen otros tipos de medidas que sirven para esta causa, como el programa de movilidad laboral, que tiene como meta atraer mano de obra calificada", profundizó.

El objetivo prioritario del Ministerio es ayudar a explotar las tierras en el Lejano Oriente. Varios bancos rusos ya realizan préstamos en condiciones favorables a las personas que muestran interés en obtener una hectárea gratis, explicó el alto funcionario.

El Ministerio, en cooperación con la Agencia para el Desarrollo del Capital Humano del Lejano Oriente, está preparando un nuevo programa cuyo objetivo sería ayudar a los habitantes de otras regiones de Rusia a mudarse al Lejano Oriente.

En particular, las autoridades quieren ayudar en la búsqueda de trabajo y de un hogar a los ciudadanos que decidan mudarse a la región.

Para garantizar el desarrollo del Lejano Oriente, el Gobierno tiene que estar seguro de que exista suficiente mano de obra, por lo que está previsto que para el 2025 los nuevos puestos de trabajo aumenten a 120.000, compartió Kacháyev con los periodistas durante una rueda de prensa después de la Mesa Redonda Internacional, dedicada al regreso de los viejos creyentes rusos de América Latina.

El viceministro reconoció que todavía existen problemas con la infraestructura; sin embargo, aseguró que el programa de desarrollo de las redes de transporte se centrará principalmente en los lugares donde exista la mayor cantidad de asentamientos.

"La ley no existe para sí misma, la ley siempre debe existir para una vida mejor", proclamó el viceministro.

Las autoridades siguen mejorando el proyecto para que los ciudadanos se enfrenten a menos problemas cuando preparen documentos para oficializar la posesión de tierras.

"Tenemos planes de dar a los ciudadanos la oportunidad de poseer una parcela de tierra antes de que pasen cinco años —el término determinado por la ley actual—, en caso de que está bien desarrollada; por ejemplo, si ya se construyó una vivienda y está habitada", destacó.

Además, se baraja introducir una norma que posibilite explotar la segunda hectárea gratuita si se confirma que la primera ya se usa plenamente.

"Estamos empezando. El programa tiene solo dos años, pero, según los planes, existirá hasta el año 2040. Nuestros niños y sus niños también aprovecharán esta oportunidad", manifestó Kacháyev.

Los ciudadanos extranjeros no pueden optar por una 'hectárea gratis' en el Lejano Oriente; no obstante, los que planean recibir la ciudadanía rusa, en particular aquellos rusos cuyos ancestros se mudaron al extranjero en el pasado, sí que pueden participar en el programa, explicó.

Según la política demográfica actual de la Federación de Rusia, la población de Lejano Oriente debe aumentar en 450.000 personas para 2025, declaró, a su vez, el director de la Agencia para el Desarrollo del Capital Humano del Lejano Oriente, Serguéi Jovrat. Esta cifra también incluye el reasentamiento de los viejos creyentes, agregó.

