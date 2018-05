Experto ruso anuncia posibilidad de nuevo Congreso de Diálogo Nacional sirio en Sochi

"Si de nuevo no logran ponerse de acuerdo, el Congreso será necesario para conseguir un apoyo masivo, para que bajo la presión de las fuerzas que hay conseguir el apoyo al plan del proceso constitucional y las consiguientes elecciones", aseveró el experto.

© Sputnik / Nina Zotina La oposición siria está en contra de trasladar negociaciones a Sochi

Según Naumkin, la convocatoria a un segundo congreso sería una especie de impulso al proceso político en Siria.

"Ahora surgió la oportunidad, hoy tenemos la luz al final del túnel, es muy importante la posición que asuma EEUU", dijo.

El analista recordó que "ellos boicotearon la pasada ronda de diálogos sobre Siria en Astaná".

"Si anteriormente habían representantes estadounidenses, aunque fuese a nivel de representantes del cuerpo diplomático, la última vez no vinieron… ¿qué significa esto? ¿Ellos consideran que Astaná no es necesaria o no confían en el trío de países garantes? Veremos qué pasa", concluyó.

El Congreso del Diálogo Nacional Sirio, convocado por la iniciativa de Rusia, se celebró los días 29 y 30 de enero y contó con la presencia de unos 1.400 delegados de varios grupos sociales, políticos, religiosos y étnicos del país árabe.

El foro concluyó con la aprobación de una lista de 150 candidatos, integrada tanto por opositores como por delegados del Gobierno, a la Comisión constituyente que se ocupará de las cuestiones relacionadas con la elaboración de la nueva Constitución siria.

Además, los participantes del Congreso aprobaron una declaración con los principios de la futura estructura estatal de Siria que estipulan el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia del país árabe, así como la garantía de los derechos de todos los grupos étnicos y confesionales y del proceso político que permita a los sirios decidir su futuro sin intervención externa.