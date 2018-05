Lavrov: no existe ningún hecho que pruebe la implicación de Rusia en el accidente del MH17 en Ucrania

SAN PETERSBURGO, RUSIA (Sputnik) — No existe ningún hecho que pruebe la implicación de Rusia en el accidente del vuelo malasio MH17 en Ucrania, declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

"Hoy mantuve una conversación telefónica con el ministro de los Países Bajos, dijo que (…) casi no tienen dudas de que el Buk [el sistema antiaéreo con el que fue derribado el avión malasio] vino del territorio de Rusia, le pregunté por algún hecho que pruebe estas declaraciones, pero no me presentó ninguno", dijo Lavrov en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2018).

Agregó que "Rusia cooperó más que nadie con esta investigación, a pesar de que no fue invitada al equipo de investigación conjunto".

"Si nuestros socios decidieron especular sobre este caso, cuando se trata de una grave tragedia humana, de la muerte de cientos de personas, para lograr sus objetivos políticos, lo dejo en su conciencia", declaró el canciller ruso.

Lavrov agregó que Moscú quiere colaborar en la investigación del derribo del MH17, siempre que esta colaboración sea justa y transparente.

"Como dijo ayer [el 24 de mayo] el presidente [ruso, Vladímir Putin], pese a numerosas preguntas que tenemos, todavía estamos dispuestos a cooperar, lo más importante es que esta cooperación sea justa y que nuestros datos no sean ignorados ni usados por alguien de manera selectiva", dijo.

El 24 de mayo el Equipo de Investigación Conjunto (JIT, en inglés) presentó los resultados preliminares de la segunda investigación de la tragedia, según los cuales el misil del sistema antiaéreo Buk que derribó el Boeing malasio en el este ucraniano en 2014 provenía de las Fuerzas Armadas de Rusia.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó, por su parte, que ningún sistema antiaéreo ruso había cruzado la frontera con Ucrania y remarcó que la investigación del JIT no incluye testimonios de personas residentes cerca de la escena de la catástrofe, según las cuales el misil fue lanzado desde un área controlada por los militares ucranianos.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró por su parte que Moscú reconocerá los resultados de la investigación solo si logra participar plenamente en esta labor.

Además, recordó que Rusia había propuesto desde un principio realizar una investigación conjunta, pero su iniciativa fue rechazada, mientras se aceptó la participación de Ucrania que no había cerrado el espacio aéreo sobre la zona de hostilidades en contra de lo que prescribe la norma internacional.

El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias.

Nadie sobrevivió de las 298 personas, en su mayoría holandeses, que viajaban a bordo de la aeronave.

El JIT concluyó en su informe del 28 de septiembre de 2016 que el avión fue derribado por un misil del sistema antiaéreo Buk, presuntamente transportado desde Rusia a un área bajo control de las milicias de Donetsk.

Las milicias niegan su implicación en la tragedia y acusan a los militares ucranianos.

El Ministerio de Exteriores ruso ya declaró que las conclusiones hechas por el grupo investigador son preconcebidas y que los investigadores internacionales parten solo de los datos facilitados por Ucrania.

El consorcio ruso Almaz-Antey, fabricante de los sistemas de misiles Buk, había presentado otro informe, en el que expone los resultados de una investigación propia.

De acuerdo con esta investigación, el avión malasio fue derribado desde un territorio controlado por el Ejército ucraniano.