Jefa de Sputnik llama a medios rusos a intensificar esfuerzos para atraer al público occidental

"Están inventando nuevas formas de luchar contra nosotros, en esta situación solo debemos intensificar nuestros intentos ya exitosos de hacernos escuchar, de llegar a la audiencia, a la población mundial, debemos hacernos más grandes, más fuertes (…) y de momento la historia muestra que cuanto más luchen contra nosotros, tanto mejor será para nosotros", dijo Simonián en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Agregó que los medios occidentales son unánimes "en sus estereotipos, en sus clichés, en sus acusaciones y conclusiones" respecto a Rusia, todo esto proviene tanto de su ignorancia como de la rusofobia.

"No creemos que solo los medios occidentales tengan derecho a decirle al mundo lo que piensan sobre este mundo, no creemos que solo las voces occidentales tengan derecho a ser escuchadas, no creemos que solo el punto de vista occidental tenga derecho a ser visto, no creemos que una década del monopolio absoluto de los medios occidentales y su dominio absoluto sobre las audiencias de todo el mundo hayan conducido este mundo a algo bueno", declaró Simonián.

Los medios rusos sufren una presión en los últimos años por parte de Occidente.

En noviembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que llama a contrarrestar la labor de los medios rusos, en la que presentaba como principales amenazas para la UE a Sputnik y el canal RT.

Además, varios políticos, incluyendo senadores y congresistas estadounidenses y el propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, acusaron a ambos medios de interferir en las elecciones de EEUU y Francia sin ofrecer prueba alguna al respecto.

El pasado 21 de mayo el regulador británico de los medios, OFCOM, abrió tres nuevas investigaciones sobre la actividad de la cadena RT.

Las nuevas investigaciones se suman a las siete que la autoridad reguladora abrió el 18 de abril pasado sobre los programas de noticias y documentales de RT en relación con el envenenamiento del exagente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.