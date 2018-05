Rusia: no hay propuestas sobre el canje del periodista Vishinski

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no ha recibido hasta el el momento propuestas de canjear al director del portal RIA Novosti Ukraina, Kiril Vishinski, arrestado en Ucrania, dijo a los periodistas el portavoz del presidente de Rusia, Dmitri Peskov.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, anunció que Kiev podría estudiar todas las variantes de la puesta en libertad en Rusia del director de cine y activista ucraniano Oleg Sentsov, incluido su canje por Vishinski.

"Que yo sepa, tal iniciativa [de canje] no se ha promovido de momento, no hemos recibido ninguna información al respecto, además los asuntos como éste no se debaten en público, se prefiere estudiarlos en silencio", señaló Peskov al responder a la pregunta sobre la posibilidad del canje.

También dijo que el Kremlin tomará nota de la declaración emitida por personalidades de cultura de Rusia que contiene la exigencia de excarcelar a Sentsov

El director general de Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, declaró que "todos los recursos valen" para rescatar a Vishinski y al mismo tiempo señaló que corresponde al propio periodista tomar la decisión si acepta ser canjeado por Sentsov, condenado en Rusia a 20 años de prisión por haber organizado atentados en Crimea.

El Servicio de Seguridad de Ucrania irrumpió el 15 de mayo en Kiev en la oficina de RIA Novosti Ukraina y la estuvo registrando durante ocho horas, Vishinski fue detenido ese mismo día y después arrestado por 60 días sin posibilidad de fianza, le imputan el apoyo a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y la alta traición.

La directora de Sputnik, Margarita Simonián, dijo que lo sucedido es una venganza de Kiev por el puente de Crimea, recién inaugurado.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó el arresto de Vishinski como un caso sin precedentes, dijo que le imputan alta traición por haber cumplido su deber profesional.

En las redes sociales fue lanzado el hashtag #TruthNotTreason —VerdadNoTraición- para mostrar apoyo a Vishinski.