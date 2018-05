"Ucrania no puede presionar todo el rato a quienes trabajan en los medios de comunicación"

"Ucrania debe respetar las normas internacionales. No se puede presionar todo el rato a quienes trabajan en los medios de comunicación. Proteger la libertad de los representantes de los medios de comunicación que están siendo juzgados y la libertad de recopilar información son normas internacionales cuya violación es inaceptable. No importa si tiene que ver con la cuestión de Crimea o con el conflicto al sur del país. Ucrania no puede menoscabar el derecho internacional", explica a Sputnik Wu Enyuan, especialista en el Centro de Estudios Rusos, de Europa del Este y de Asia Central de la Academia China de Ciencias Sociales.

Otro de los expertos a los que Sputnik ha logrado consultar, el redactor jefe de la influente revista estatal china Global Times, Hu Xijin, reconoce que el incidente en torno a Vishinski es un tema entre Rusia y Ucrania pero que, "como representante de un medio de comunicación" espera que los servicios de seguridad ucranianos respeten las leyes y los procesos judiciales. "Eso es lo que garantizará un juicio justo", asegura.

Espera que el conflicto entre Rusia y Ucrania no repercuta en las actividades que llevan a cabo los medios de comunicación presentes en ambos países. Reconoce que no está "al corriente de todos los detalles sobre lo ocurrido" pero espera que el incidente termine de la mejor manera posible.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) irrumpió el 15 de mayo en la sede de la corresponsalía de RIA Novosti Ukraina en Kiev y llevó a cabo un registro que duró alrededor de ocho horas. El SBU también arrestó al jefe del portal, Kiril Vishinski, al que acusó de alta traición y de haber apoyado a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk (RPD y RPL).

Además, fueron registrados los domicilios de la corresponsal de RIA Novosti Ukraina, Liudmila Lisenko, y del responsable de la delegación de la agencia en este país, Andréi Borodín. Ambos periodistas fueron citados a declarar.

Los agentes ucranianos también detuvieron el 23 de abril a la jefa del movimiento Voluntarios de la Victoria en Crimea, Elena Odnovol, quien también fue acusada de alta traición.

La portavoz del SBU, Elena Guitliánskaya, explicó que el servicio de seguridad investiga "una red de medios de comunicación controlados por Rusia" y utilizados en "una guerra híbrida contra Ucrania".

Por su parte, la directora de la agencia de noticias Sputnik, Margarita Simonián, considera que el incidente ocurrido es un acto de venganza de Kiev por la construcción del puente de Crimea. Simonián destacó que el portal RIA Novosti Ukraina no está vinculado jurídicamente con la agencia Rossiya Segodnya, pero actúa como su socio informativo.

A su vez, Dmitri Kiseliov, director general de Rossiya Segodnya, exigió a Kiev la liberación inmediata de Vishinski y el fin de la persecución a los medios.

El Kremlin condenó las medidas del SBU respecto a los medios rusos y sus socios en Ucrania y espera que las organizaciones internacionales respondan de forma contundente a Kiev.

En las redes sociales fue lanzado el hashtag #TruthNotTreason —VerdadNoTraición— para mostrar apoyo a Vishinski. El Kremlin condenó las medidas del SBU respecto a los medios rusos y sus socios en Ucrania y espera que las organizaciones internacionales respondan de forma contundente a Kiev.

