Washington Examiner propone "hacer estallar el puente de Putin" y Rusia le responde

Así comentó el artículo de opinión del periodista Tom Rogan titulado 'Ucrania debe hacer estallar el puente de Crimea de Putin', aparecido en el Washington Examiner el 15 mayo sin la tradicional advertencia periodística de que la opinión del autor no coincide necesariamente con la del medio en la que se publica.

"De acuerdo con el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas, que se ocupa específicamente de la protección de infraestructuras, esta es una incitación a cometer un acto terrorista internacional, que es una forma de complicidad", informa Yarovaya.

Añadió que el documento que reconoce como terrorismo cualquier asistencia en la comisión de ataques contra este tipo de objetivos fue firmado en Nueva York por la Asamblea General de la ONU en 1997, y al igual que otros países, Estados Unidos se comprometió a cumplirlo.

Según la vicerresponsable de la Cámara Baja del Parlamento ruso, el paso que hace un medio estadounidense al pedir que se ejecuten atentados terroristas constituye "la fase letal de la libertad al estilo EEUU".

"La decisión más civilizada por parte de las autoridades estadounidenses es llevar ante la justicia a aquellos que cometan un delito de naturaleza terrorista, si no, se trataría de una política estatal de orientación terrorista, lo que significa que la comunidad internacional debería evaluar jurídica y políticamente el hecho", concluyó Yarovaya.

El senador ruso Frants Klintsévich propuso al Comité de Investigación de Rusia abrir una causa penal contra Tom Rogan.

"Especialmente, teniendo en cuenta que apelaciones de este tipo pueden tener un terreno fértil", subraya Klintsévich en su cuenta de Facebook.

El columnista de Sputnik Vladímir Kornílov opina que el polémico artículo del Washington Examiner contraviene directamente el artículo 205.2 del Código Penal de Rusia, que afecta a los "Llamamientos públicos para la actividad terrorista o la justificación pública del terrorismo".

Además, Kornílov se extraña de por qué el medio conservador publicó esta detallada incitación al terrorismo. "Es algo nuevo", aseguró.

Tom Rogan propuso a Kiev utilizar aviones para bombardear el puente desde el aire, "minimizando la probabilidad de víctimas entre aquellos que en ese momento crucen este puente".

"Parece que el autor no entiende que esto significaría para Ucrania declarar una guerra a Rusia e inevitablemente provocaría acciones de respuesta por parte de las Fuerzas Armadas rusas obligadas a defender su territorio", escribe el periodista ruso.

Kornílov pasó de las palabras a los hechos y contactó con Tom Rogan vía Twitter, donde le preguntó si era consciente de que se había convertido en un terrorista desde el punto de vista de la legislación rusa. La respuesta de Rogan fue la siguiente: "Bueno, eso significa que estoy en compañía de patriotas rusos como Alexéi Navalni".

​Kornílov asegura que Rusia dará una respuesta apropiada al desafortunado artículo.

"Por supuesto, Rusia no es Estados Unidos, no va a violar las normas internacionales y atacar con misiles otros países habitados por personas perturbadas que sueñan con destruir Rusia. No obstante, esas apelaciones, publicadas en la prensa estadounidense y que entran en la categoría de delitos criminales, no pueden pasar desapercibidas", insiste el columnista de Sputnik.

De acuerdo con el diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Lentún Bezaziev, el puente de Crimea no debe preocupar a los estadounidenses: "Deliran. Los estadounidenses siempre se consideran de alguna manera los gobernantes del mundo. Pero en este caso, nuestro puente no es su problema. Conecta Crimea con el Cáucaso, ¡esta es una Ruta de la Seda! 15 minutos y ya estás en el otro lado. ¡Por supuesto, se puede aconsejar cualquier cosa a los ucranianos! Es un país manejable que por sí solo no resuelve nada. Son siervos de Washington".

El senador ruso Ígor Morozov cree que el artículo de Tom Rogan debe ser analizado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Una vez más estamos convencidos de que Estados Unidos inventa reglas y leyes internacionales solo para otros países, para generar el caos. Creen que pueden controlar otros países y causar daños morales, políticos y materiales, tal como hemos visto en los últimos 25 años. Esto es inaceptable. Tales declaraciones deberían discutirse en el Consejo de Seguridad de la ONU", concluyó el senador ruso.