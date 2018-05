Kadírov no debatió con nadie su idea de prorrogar el mandato del presidente ruso

MOSCÚ (Sputnik) — El dirigente de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadírov, declaró que no había analizado con nadie su idea de prolongar el mandato del presidente de Rusia.

"Con toda la responsabilidad afirmo que no había acordado ni debatido con nadie mi opinión, me baso en la situación actual en todo el mundo y en particular en torno a nuestro Estado, si alguien cree que nuestros enemigos del exterior cambiarán en breve su política abiertamente hostil hacia Rusia, está totalmente equivocado", escribió Kadírov en su canal de Telegram.

© Sputnik / Yuri Abramochkin La iniciativa de 3 mandatos presidenciales no está en la agenda de Putin

El líder checheno destacó que el presidente ruso, Vladímir Putin, realiza la política encaminada a desarrollar la economía y la esfera social, así como a aumentar el nivel de vida de la población y fortalecer la capacidad defensiva de Rusia lo que "permitió neutralizar los intentos de EEUU y sus aliados de provocar una crisis económica, política y social en el país".

Previamente Kadírov afirmó que "no hay ninguna alternativa" al actual jefe de Estado por tanto se debe examinar la idea de aprobar la posibilidad de que los líderes rusos puedan permanecer en el poder durante tres mandatos seguidos, en vez de los dos en la actualidad.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó este viernes que "se trata de una cuestión relacionada con la Constitución, en este caso no es un tema que se encuentre en la agenda del presidente, el propio mandatario expresó en varias ocasiones su enfoque sobre imponer cambios en la Carta Magna".

Putin declaró reiteradamente que no tiene planes de cambiar ningún artículo de la Constitución de Rusia.