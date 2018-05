"Es demasiado terrible": historias en carne viva del Regimiento Inmortal

Olga y Dmitri Kárpov salen a las calles céntricas de Moscú cada 9 de mayo —Día de la Victoria— con los retratos del tío de Dmitri —Nikolái Jaribin, fallecido durante la guerra— y del padre de Olga —Dmitri Shílov, comandante del departamento de comunicación que participó en la guerra de 1942 a 1945—.

© Foto : Yulia Sultanova Olga y Dmitri Kárpov durante la marcha del Regimiento Inmortal

"Se fue a la guerra muy joven, cuando tenía 20 años. Empezó como soldado de transmisiones. Para establecer comunicaciones entre las divisiones, llevaba los cables trepando mientras lo disparaban los enemigos. (…) Fue herido dos veces", contó Dmitri sobre su suegro.

Cuando el padre de Olga fue herido en la pierna, regresó a su casa por unos días y, al tomar su capa para limpiarla, su madre se horrorizó cuando vio que tenía un montón de agujeros de bala.

© Foto : Olga Kárpova Dmitri Shílov, comandante del departamento de comunicación que participó en la guerra de 1942 a 1945 (archivo)

© Sputnik / Alexandr Ustinow Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, 1941-1945

Dmitri Shílov tiene una carta emitida por orden de Iósif Stalin con 18 agradecimientos por participar en la batalla de Kursk —uno de los combates clave de la II Guerra Mundial y la batalla de tanques más grande de la historia—, por participar en la liberación y toma de 29 ciudades de Rusia, Ucrania, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Austria, así como por romper la defensa de los nazis y eliminar grupos de enemigos. Además, fue galardonado con la Orden de la bandera roja de batalla y una medalla al valor.

A pesar de tener tantas condecoraciones, a Dmitri Shílov no le gustaba hablar de la guerra.

"Cuando le pedía a mi padre que me contara algo sobre la guerra, me decía que no podía, que era demasiado terrible", recordó Olga.

© Foto : Yulia Sultanova Olga y Dmitri Kárpov y Evgueni Sultánov durante la marcha del Regimiento Inmortal

Para la familia Kárpov, la marcha del Regimiento Inmortal es una oportunidad de rendir homenaje a sus parientes héroes y salvar la historia del país.

"Para nosotros es muy importante, es nuestra historia. Y aún más importante ahora, cuando en el mundo quieren cambiar la historia y reducir nuestro papel en la victoria en esta guerra. La guerra es una tragedia que de una u otra manera afectó a prácticamente cada familia en Rusia", explicó Olga.

Yulia y Evgueni Sultánov también llevan varios años participando en la marcha. Tienen varios parientes que fueron a la guerra, dos de ellos —hermanos de la abuela de Yulia— jamás regresaron a casa.

"Fallecieron en los alrededores de Moscú. Su madre (mi bisabuela) llevó prendas negras de luto hasta el final de su vida", contó Yulia a Sputnik.

© Foto : Yulia Sultánova Evgueni Sultánov (drcha.) con el retrato de su abuelo, Vasili Sultánov que participó en la guerra en las tropas de ingenieros

El abuelo de Yulia, Mijaíl Budánov, terminó la guerra en Berlín y fue galardonado con sendas medallas al valor por la toma de Berlín y por la victoria sobre la Alemania nazi.

"Participamos en la marcha para conservar la memoria sobre la hazaña de nuestros abuelos, que entregaron sus vidas y su salud para que viviésemos en paz. Queremos que nuestros hijos y nietos conozcan las historias reales de la gente real. Nuestros nietos deben saber la verdad", explicó Yulia.

© Sputnik / Danilo Garcia di Meo El Regimiento Inmortal continúa su marcha por el mundo 15

Unas historias así hay prácticamente en cada familia de Rusia y los países exsoviéticos. Este año, millones de personas también caminarán unos seis kilómetros por una calle céntrica de Moscú hasta la Plaza Roja con los retratos de sus padres y abuelos, al igual que lo harán los habitantes de muchas otras ciudades de Rusia.

Mientras tanto, la idea del Regimiento Inmortal ha traspasado las fronteras rusas. El año pasado, la marcha reunió a algunos habitantes de Grecia, Reino Unido, Argentina, China. El Regimiento Inmortal desfiló también por las calles de Ucrania, Serbia, Tayikistán, Kirguistán, Bulgaria, Suiza, Países Bajos, Francia e Italia, entre otros países.

© Sputnik / Grigoriy Sysoev Así ha sido el espectacular Desfile de la Victoria de 2018 desde el corazón de Rusia (vídeo, fotos)

La marcha del Regimiento Inmortal se celebra cada 9 de mayo desde 2012. Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro, civil y no gubernamental, que nació en Tomsk, cuando los periodistas de la televisión local reunieron alrededor de 6.000 personas en la avenida principal de la ciudad siberiana, las cuales portaban 2.000 fotos de sus antepasados que participaron en la Gran Guerra Patria —nombre dado por la historiografía soviética a la parte de la II Guerra Mundial focalizada en el frente del este, que enfrentó a la URSS y a la Alemania nazi—.

La idea le gustó tanto a la gente de otras localidades que, en los años posteriores, en sus calles se reunían ya millones de personas que portaban fotos de los familiares que habían tomado parte en la Segunda Guerra Mundial.