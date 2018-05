Bajas militares rusas durante la operación en Siria

Según la entidad, la aeronave no fue objeto de ataque alguno.

El avión se desplomó en el mar Mediterráneo cuando alzaba el vuelo tras partir del aeródromo de Hmeymim.

Desde que el 30 de septiembre de 2015, a solicitud del presidente de Siria, Bashar Asad, Rusia comenzó a atacar objetivos terroristas en este territorio y varios militares rusos perdieron sus vidas en cumplimiento de misiones de combate.

Sputnik presenta la cronología de los casos de pérdidas humanas durante las operaciones del Ejército ruso en Siria.

2018

El 6 de marzo un avión de transporte militar ruso An-26 sufrió una accidente durante el aterrizaje en Hmeymim.

A consecuencia del siniestro murieron seis miembros de la tripulación y 27 oficiales.

Todas las bajas eran militares.

El 3 de febrero en la provincia siria de Idlib fue derribado un avión ruso Su-25, el piloto logró catapultarse, pero cayó combatiendo contra terroristas del Frente al Nusra, prohibido en Rusia y otros países.

El 3 de enero un helicóptero ruso Mi-24 sufrió un accidente a 15 kilómetros del aeródromo de Hama, cobrando la vida de los dos pilotos.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, la tragedia se debió a un desperfecto técnico y se descartó que la aeronave fuese atacada.

2017

El 10 de octubre de ese año, durante una misión de combate, murieron dos pilotos de un Su-24, luego de que este se saliera de la pista de aterrizaje de Hmeymim.

El 2 de octubre falleció el coronel ruso Valeri Fedianin , a consecuencia de heridas recibidas en Siria.

El oficial resultó herido luego de que los terroristas hiciesen estallar el vehículo en el que se transportaba ayuda humanitaria a la provincia de Hama.

El 25 de septiembre el Ministerio de Defensa de Rusia informó que el general Valeri Asápov murió durante un bombardeo perpetrado por el grupo terrorista Daesh, proscrito en Rusia y muchos otros países.

El oficial se encontraba en el Mando de las tropas sirias y participaba en calidad de asesor militar en la operación para liberar la ciudad de Deir Ezzor.

El 4 de septiembre trascendió que dos militares rusos fallecieron tras un ataque con morteros realizado por Daesh.

Los uniformados acompañaban una columna de vehículos del Centro Ruso para la Reconciliación en Deir Ezzor.

El 10 de julio, también a consecuencia de un ataque con morteros, murió el asesor militar ruso Nikolái Afanasov

El 3 de mayo murió el capitán Evguéni Konstantinov durante el rescate de otro militar ruso.

Konstantinov ayudaba al Ejército sirio en calidad de asesor e instructor.

El 20 de abril trascendió que un asesor ruso, el mayor Serguéi Bordov, murió durante un ataque de los extremistas a un cuartel.

El oficial, encargado de la preparación de militares sirios, impidió que los terroristas ingresasen en la ciudadela militar y condujo a los soldados sirios.

Durante el combate, Bordov recibió heridas mortales.