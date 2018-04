Embajador italiano: Italia podría ser el "puente" entre Rusia y Occidente

"Italia puede retomar el papel de 'puente' que condujo en su momento a (la cumbre OTAN-Rusia en) Pratica di Mare, y al Consejo OTAN-Rusia, fue una conjunción inteligente de nuestro papel como miembros de la Alianza del Atlántico y amigos de Rusia", señaló.

El diplomático lamentó que "ahora nos encontramos en una fase de enfrentamientos agudos, un fracaso total del diálogo".

© AP Photo / Markus Schreiber Italia insta a no suspender el diálogo con Rusia por el caso Skripal

"Podríamos propiciar los pasos para fortalecer la confianza", señaló.

Terracciano indicó que Italia no considera que el régimen de sanciones sea la norma de las relaciones ruso-europeas y siempre se expresa en contra de su prórroga automática.

Además, el embajador señaló que Roma se opone a la implementación de sanciones no relacionadas con la crisis ucraniana.

Más aquí: Italia apoya las exigencias del Reino Unido a Rusia por el caso Skripal

"No abogamos por sanciones adicionales, no estamos convencidos de que las sanciones sean un instrumento especialmente efectivo, y no vemos ni necesidades ni posibilidades de debatir las sanciones relacionadas con otras acciones de Rusia, incluyendo el caso de Skripal o el apoyo a [el presidente de Siria, Bashar] Asad", indicó.

© Sputnik / Evgeniya Novozhenina Italia 'redescubre' el mercado ruso al adaptarse a las sanciones y el embargo

Según el diplomático, Italia "pagó un precio económico significativo por su lealtad a la UE y la OTAN".

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Ese mismo año, EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.

Además: Elecciones italianas, derecha buscará la remoción de las sanciones contra Rusia

Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania