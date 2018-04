Las sanciones de Occidente contra Rusia... ¿eternas?

"[El problema de la sanciones] no será solucionado a corto plazo. No en el período que abarquen nuestras vidas. Bueno, no mi vida. Tal vez en algún momento de las suyas", dijo en Tula el directivo, en respuesta a las preguntas de medios rusos donde Sputnik estaba presente.

Chémezov también trató el tema de la posibilidad de realizar transacciones con países en divisas nacionales.

"Ya lo estamos haciendo. Donde sea posible, ya lo hacemos. En particular, otros países compran rublos y realizan transacciones en la divisa rusa", manifestó.

Desde marzo de 2014, EEUU y otros países occidentales impusieron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su supuesto papel en la crisis ucraniana y la reincorporación de Crimea.

