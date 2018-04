Cómo China ayuda a Crimea a alzar el vuelo

© Sputnik / Sergey Malgavko Empresas de China ya están trabajando en Crimea

No obstante, subrayó que "todavía no hay una amplia presencia de negocios chinos en la república". Al mismo tiempo, indicó que China y Rusia "están trabajando para establecer contactos a nivel federal", en particular, una delegación crimea realizó una visita a China.

"Todavía no hay una invasión masiva de empresarios chinos", bromeó Axiónov, "pero nos complace dar la bienvenida a todos. Vamos a recibirlos y ayudarlos con mucho gusto", afirmó.

El político agregó que Crimea también tiene grandes esperanzas en el aumento del número de turistas chinos en la península. Sin embargo, lamentó que el desarrollo del turismo chino en la región se ve entorpecido por la ausencia de paquetes de viajes en el mercado chino y la falta de vuelos directos entre el país asiático y la península rusa.

