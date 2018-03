"Rompían las ventanas y saltaban por ellas": testimonios del incendio en Kémerovo

"Hasta ahora no entiendo cómo logramos escapar de esa trampa de fuego"

"Al principio pensamos que era un simulacro o algo así, pero todos se dirigieron de inmediato hacia la salida. Cuando las puertas de la sala por fin se abrieron, nos encontramos en un corredor donde no se podía ver nada. Solo había columnas de humo caliente", relató Dmitri Joroshávtsev, quien se encontraba en una de las salas de cine del centro comercial cuando el fuego comenzó, al medio ruso Komsomolskaya Pravda.

Según el entrevistado, al salir de la sala se dio cuenta de que no se veía nada a más de un metro. Asimismo, agregó que era muy difícil respirar y solo se escuchaba los gritos de la multitud.

"[En esas condiciones] los padres perdían a sus hijos. ¡Es imposible describirlo! Los bomberos y las ambulancias no llegaron rápido. La gente rompía las ventanas y saltaba por ellas", relató.

"Nadie de la administración [del centro comercial] nos avisó sobre el incendio, no hubo sonidos de sirena, ni nada. Las puertas de evacuación en la primera planta estaban cerradas. Hasta ahora no entiendo cómo logramos escapar de esa trampa de fuego", precisó.

"El intento de rescatar a los niños fracasó"

"Estaba muy concurrido el centro comercial. Fue difícil encontrar un sitio para aparcar en los alrededores. (…) Cuando estábamos por la mitad de la película, alguien abrió la puerta y gritó '¡incendio, incendio!'", recordó Anna Zarechneva, una de las testigos.

"La proyección de la película continuó, nadie encendió las luces. Las sirenas no sonaron. La multitud corrió a través de las puertas estrechas. Al salir de la sala vimos un denso y negro humo. Casi no había aire para respirar. Había muchos niños que lloraban y gritaban", añadió.

Zarechneva relató que hubo intentos de rescatar a los niños que se quedaron atrapados en una de las salas del cine del centro comercial. No obstante, este no tuvo éxito porque era casi imposible hacerlo sin equipo especial.

"Dile a mi mamá que la amo"

"Inmediatamente después de que inició el incendio, me llamó mi sobrina Vika desde el cine. Decía que todo estaba en llamas y que las puertas de la sala estaban cerradas. Le dije: 'Vika, quítate tu ropa, cubre tu nariz y respira a través de tu ropa'. Me respondió: 'Dile a mi mamá que la amo, dile a todos que los amo" y la señal del teléfono se cortó. Ahora la llamó por teléfono, pero no responde", relató una mujer cuya sobrina se encontraba dentro del cine cuando comenzó el incendio.

"Dios apartó de la muerte a aquellos niños y a los nuestros, no"

Zimniaya Vishnia no es el centro comercial más popular de la ciudad de Kémerovo; sin embargo, según afirman los residentes, era una buena opción para salir a divertirse: allí se podía jugar a los bolos, nadar en piscina, patinar sobre hielo, visitar un café o ver una película en el cine, informa el medio Meduza.

Por esta misma razón los profesores de las escuelas solían ir a este centro comercial junto con sus estudiantes.

Aliona Zipunova relató a Meduza que su hija Vika fue al centro comercial junto con sus compañeros de clase. Los menores de edad jugaron a los bolos, luego patinaron, y después fueron al cine. Los alumnos de esta clase no lograron escapar de la sala y murieron calcinados.

"Varios de sus compañeros de clase no querían ir, pero los nuestros fueron. Así, Dios apartó de la muerte a aquellos niños, y a los nuestros, no", dijo la abuela de una compañera de clase de Vika Zipunova.

"¡Mi hijo se está convirtiendo en cenizas!"

Los empleados del Ministerio de Emergencias ruso ofrecieron comida y agua a los familiares de las víctimas, pero la mayoría de las personas se encontraba fuera de sí, según Meduza.

"Mi hijo se está convirtiendo en cenizas y ustedes quieren que yo trague un bocadillo. ¿Están locos o qué? Quizá ya se ha convertido en un trozo de carbón. ¡Ay, Señor!", gritó la madre de una de las posibles víctimas mortales.

Unidos frente a la tragedia

A partir de las seis de la mañana, hora local, del 26 de marzo una cola enorme se formó en los alrededores del banco de sangre local. Una mujer que estaba en la cola dijo a Meduza que tenía previsto ir a Zimniaya Vishnia con sus amigos, pero por alguna razón decidieron quedarse en casa.

En la cola también había un hombre que perdió a su hermanito de cinco años en el incendio.

"Necesito hacerlo", sostuvo.

Los médicos lograron obtener la cantidad de sangre necesaria solo dos horas después de la apertura del banco.

El incendio, según la información preliminar, se desató el 25 de marzo en el piso superior del centro comercial Zimniaya Vishnia, se extendió por una superficie de 1.600 metros cuadrados y provocó el desplome de los entrepisos entre la cuarta y la tercera planta.

Además de tiendas, en las cuatro plantas del establecimiento comercial se encontraban salas de cine, cafeterías, restaurantes, zonas de entretenimiento infantil, una bolera, gimnasio, sala de billar, sauna y un centro de lavado de automóviles.

El incendio de Kémerovo ya se perfila como el segundo más grave de los que han tenido lugar en Rusia en el último siglo, después del ocurrido en 2009 en un club nocturno de Perm, que se saldó con 153 muertos.