Putin: Rusia está dispuesta a un diálogo constructivo con todos los países

"Nuestra intención es construir relaciones con todos los países de modo que sean constructivas", dijo Putin.

Añadió que ese diálogo no depende solo de Rusia, "es necesario que, como en el amor, ambas partes estén interesadas, de otra forma, no saldrá ningún amor".

Rusia no se involucrará en una carrera armamentista, sin embargo destinará más esfuerzos para reforzar su defensa, declaró el presidente ruso.

"Por supuesto, prestaremos la atención necesaria a un mayor fortalecimiento de la capacidad de defensa del país, pero quisiera subrayar que no planeamos involucrarnos en una carrera armamentista ", dijo Putin en una reunión con sus contrincantes en las elecciones presidenciales.

En diciembre de 2017, el mandatario ruso, afirmó que Rusia no se involucrará en la carrera armamentista inútil y agotadora para la economía del país.

Aseguró entonces que en 2018 los gastos militares ocuparán un 2,85% en el PIB y luego se irán reduciendo.

Los recortes en el presupuesto militar planeados para 2018 y 2019 no afectarán la capacidad defensiva de Rusia, debido al nuevo armamento del que dispone el país, añadió el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

"En cuanto a los gastos de defensa, planeamos reducirlos durante este año y el siguiente, eso no creará problemas para la capacidad defensiva, porque los gastos principales relacionados con la creación de los nuevos sistemas ya los asumimos, pero ahora hace falta concluir los nuevos proyectos de los que todavía no he hablado", dijo reunido con otros candidatos a la presidencia de Rusia.

El mandatario subrayó que los recursos asignados son suficientes para hacerlo.

"Tenemos de todo y seguiremos manteniendo el ritmo de todas nuestras ideas", resumió.