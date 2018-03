Moscú: impidiendo votar en las presidenciales rusas en Ucrania Kiev provoca tensión

"Es evidente una injerencia abierta en los asuntos internos de la Federación Rusa que provoca una escalada de tensión en las relaciones bilaterales, ya bastante deterioradas", dijo el ente diplomático en su comunicado.

La Cancillería también señala que "esos pasos no corresponden no solo a las Convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares, sino también normas de derecho internacional, en particular, las cláusulas del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950".

Moscú espera que la ONU, la OSCE y otros organismos internacionales evalúen la actuación "sin precedentes" de Kiev.

En su declaración el organismo diplomático también tachó de "hipócrita" el pretexto de velar por la seguridad de las instituciones diplomáticas y consulares rusas.

El Ministerio del Interior ucraniano antes anunció que no dejará a los rusos entrar en las misiones diplomáticas para votar en las elecciones presidenciales de Rusia el 18 de marzo alegando su inconformidad con la celebración de los comicios en Crimea, territorio que disputa a Rusia.

Anunció, además, que por razones de seguridad, el día de elecciones, los cuerpos de orden público vigilarán las instituciones diplomáticas y consulares rusas.

Crimea volvió a ser parte de Rusia tras convocar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96% de los votantes avalaron esta opción.

Ucrania, apoyada por Occidente, sostiene que es territorio ocupado por Rusia.

Moscú, a su vez, subraya que respeta la voluntad de los crimeos, expresada en una votación democrática y en plena conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de la ONU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dio por "cerrado definitivamente" el problema de Crimea.