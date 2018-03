Rusia responderá a toda acción ilegal de Londres respecto a medios rusos

"Moscú no tiene nada que ver con el incidente que tuvo lugar en Reino Unido y rechaza rotundamente las acusaciones que no tienen fundamento, ni pruebas y no acepta el lenguaje de ultimátum", comentó Peskov al subrayar que Rusia ya expresó a Londres su posición respecto al caso mediante canales diplomáticos.

Peskov añadió que "Moscú sigue abierto para colaborar en la investigación de ese incidente pero, por desgracia, no ve disposición recíproca por parte de los británicos".

El portavoz afirmó que el Kremlin no puede dar sus versiones de lo sucedido porque no investiga incidentes, sobre todo los que tuvieron lugar fuera del territorio ruso.

"En cuanto a la amenaza del aislamiento (…) esperamos que prevalezca el sentido común y que otros países por lo menos piensen si hay pruebas o no y si son argumentados los reproches contra Moscú", dijo señalando que el sentido común sí que demuestra que no hay motivos para esas acusaciones.

El Kremlin aseguró que defenderá a los medios rusos de comunicación ante cualquier acto ilegal del Gobierno de Reino Unido.

El 12 de marzo, tras las declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May, de que posiblemente Moscú esté detrás del envenenamiento del exespía británico Serguéi Skripal, varios parlamentarios le pidieron que imponga sanciones a la cadena televisiva RT.

"Cualquier medida ilegal contra los medios rusos en el Reino Unido tendrá una respuesta simétrica", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Relaciones con EEUU

Moscú espera que sus relaciones con Washington sean constructivas, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Preguntado en una rueda de prensa si el nombramiento de Mike Pompeo como nuevo secretario de Estado de EEUU afectará las relaciones con Rusia, Peskov comentó que las relaciones con EEUU ya "están por los suelos".

"Así que en este sentido no hay que temer un mayor deterioro, pero, en todo caso queda la esperanza de que las relaciones bilaterales sean constructivas y con un enfoque pragmático", dijo.