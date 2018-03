Embajador en Uruguay: Rusia vigilará y reprimirá cualquier intento de injerencia en sus comicios

"En lo que se refiere a posibles hechos de injerencia externa en nuestras elecciones, por supuesto que van a ser monitoreados y reprimidos; sin embargo, no vamos a seguir a EEUU y a sus socios en juegos de especulación", indicó el diplomático.

El embajador también precisó que "el término "injerencia" es muy ambiguo.

En muchos casos no se trata de actos reales, continuó, "sino de técnicas políticas de especulación para presionar y socavar a regímenes indeseables, (y) la histeria que ha afectado a varios países occidentales, que responsabilizaron a Rusia de sus propios problemas, es un claro ejemplo de este fenómeno", añadió.

Esto no significa que la injerencia real no exista, matizó Sofinski, sino al contrario y como ejemplo aconsejó leer el libro de la ex candidata presidencial de EEUU, Hillary Clinton, "sobre su gestión como secretaria de Estado, donde relata detalladamente como Washington interfirió en los asuntos domésticos de otros países e incluso modeló procesos políticos internos".

Las actuales elecciones son las séptimas del país euroasiático en sus 28 años de historia contemporánea, y en ese sentido, el embajador destacó que "todas fueron importantes de por sí, porque cada una reflejó hitos en el establecimiento del Estado ruso y en la formación de las bases de nuestro sistema político y económico".

"Esa valoración es relevante también hoy; Rusia está viviendo un periodo muy importante (porque) se determinan los mecanismos de conversión del potencial acumulado en logros tangibles, se establecen los cursos del siguiente ciclo, y se trazan los parámetros de desarrollo que aseguren un crecimiento económico sostenible, renovación tecnológica y mejoramiento de la calidad de vida, no solo para el momento actual sino con una perspectiva estratégica", agregó en diálogo con esta agencia.

Hay dificultades, continuó, "como en cualquier proceso de reformas, y hay que superar los obstáculos que suponen las sanciones (de EEUU y la Unión Europea) que se nos imponen desde fuera", sostuvo el embajador, quien aseguró que "lo central de este movimiento y su orientación futura dependen de quien gane las elecciones presidenciales".

América Latina

Independientemente de quien logre ganar estas elecciones, el embajador estimó que todos los postulantes tienen presente a América Latina.

"Todos los candidatos prestan una gran importancia al desarrollo de las relaciones ruso-latinoamericanas, a las que se ha dado un gran impulso durante los últimos años, basado en el respeto mutuo y el enfoque no ideológico", indicó Sofinski, quien añadió que "cualquiera que sea el resultado de las elecciones, estos lineamientos no cambiarán".

Según sondeos previos, más del 60% de las personas habilitadas para votar ejercerá su derecho al sufragio, una cifra importante teniendo en cuenta que en Rusia el voto no es obligatorio.

En ese sentido, el embajador destacó que los ciudadanos rusos siempre han sido "políticamente activos".

"Históricamente nuestros compatriotas conectan su vida con los intereses del país; esto se manifiesta en el nivel de participación social en la vida política y el interés de la población por el destino de su patria; si (en estas elecciones) ocurre lo mismo, sería otro ejemplo que lo confirma", añadió.

También recordó que son ocho los candidatos que se presentan en estos comicios presidenciales, postulantes que "representan diferentes partidos y corrientes, con puntos de vista totalmente distintos" en las diferentes áreas.

Sin embargo, continuó, "para nosotros, como funcionarios estatales, no es muy ético dar comentarios acerca de los programas de los candidatos opositores; partimos de que todos ellos merecen respeto y reciben una amplia cobertura en el marco de la campaña electoral, (por ello) exhortamos a todos los interesados a que estudien esos programas personalmente".

La presidencia del país se disputa entre Serguéi Baburin (Unión Popular de Rusia), Pável Grudinin (Partido Comunista), Vladímir Putin (presidente actual y candidato independiente), Xenia Sobchak (Iniciativa Ciudadana), Maxim Suraikin (Comunistas de Rusia), Borís Titov (Partido del Crecimiento), Grigori Yavlinski (Yábloko) y Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata).