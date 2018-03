Todo lo que Putin reveló a la opinión pública estadounidense

Sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de EEUU

El Kremlin no ha realizado ni autorizado ningún tipo de injerencia en el proceso electoral de EEUU, afirmó el presidente ruso. El tema centró la entrevista y se siguió tratando en muchas otras cuestiones relacionadas.

Respecto a los 13 ciudadanos rusos acusados de interferir en las elecciones, Putin admitió que conoce a varias personas que figuran en la lista. No obstante, destacó que se trata de personas particulares que no han estado vinculadas con las autoridades rusas.

"Tal vez ellos, siendo rusos, trabajaron para alguna compañía estadounidense. O puede que alguno de ellos estuviese trabajando para uno de los candidatos. No tengo la menor idea, no es mi problema. Nosotros no tenemos deseo de dedicarnos a interferir en los asuntos internos de cada país", aseguró el mandatario.

En cualquier caso, Putin descartó la posibilidad de extraditar a los 13 ciudadanos a EEUU para que sean procesados siguiendo las acusaciones que se les imputan en ese país. Además, el presidente se refirió a la inestable situación política interna de EEUU y apuntó a que esta no surgió "a causa de una intervención, sino por su sistema político, sus luchas internas y sus propias contradicciones".

"Rusia no está en absoluto relacionada. No tenemos nada que ver con esto. Aclárense entre ustedes primero", remarcó.

Sobre la injerencia de EEUU en otros países

Al hilo del mismo tema, Vladímir Putin reveló detalles de sus conversaciones con representantes de EEUU, quienes a pesar de todo defienden su derecho a interferir en los asuntos internos de otros países.

"Quisiera que me escuchara bien y que le haga llegar a sus televidentes lo que le diré a continuación. Cuando tratamos con nuestros socios estadounidenses, representantes del Estado (…), nosotros les decimos que ellos constantemente interfieren en nuestra vida política. Imagínese, ni siquiera lo niegan", apuntó.

Según el presidente, los funcionarios estadounidenses defienden su derecho a interferir en otros Estados bajo el pretexto de que ellos llevan la democracia. "¿Acaso cree que esta es una forma civilizada y moderna de llevar las relaciones internacionales?", se pregunta Putin.

Sobre la seguridad cibernética

Otro de los temas tocados por Putin y Kelly relacionado con la supuesta intromisión rusa en las elecciones presidenciales de EEUU es el tema de la ciberseguridad y los procedimientos legales para prevenir este tipo de incidentes. En ese aspecto, el presidente ruso dijo que Moscú está dispuesta a firmar un protocolo con Washington sobre el tema, aunque la respuesta ha sido negativa.

"Les proponemos unas negociaciones oficiales, pero ustedes se oponen. ¿Y qué quieren? ¿Que tan solo con que el Congreso chasquee los dedos nosotros corramos y hagamos cualquier investigación? Sentémonos, firmemos un acuerdo sobre el ciberespacio y cumplámoslo. ¿Si no cómo lo ve? Los asuntos internacionales no se tratan de otra manera", afirmó Putin.

La ausencia de un acuerdo bilateral en la materia y una petición oficial de investigación por parte de Washington no dejan espacio legal para que Moscú abra una investigación sobre la presunta injerencia en el proceso electoral estadounidense desde Rusia, constató el mandatario.

Sobre la oposición extraparlamentaria

Una vez tocado el tema de la oposición política en Rusia, el presidente se mostró dispuesto a cooperar con todos aquellos "que se esfuerzan por que Rusia sea un país más fuerte, efectivo, competitivo y autosuficiente". No obstante, aclaró que para eso la oposición debería mostrar un plan de acción destinado al desarrollo del país en las condiciones actuales.

"Ellos no tienen un programa de desarrollo del país. Sí tienen algo positivo que a mí en especial me gusta. Y es que ellos revelan los problemas y eso está bien en realidad, es correcto y deben seguir haciéndolo. Pero para el desarrollo del país eso no es suficiente. Porque centrarse solo en los problemas no es solo poco, sino que es incluso peligroso y capaz de generar destrucción. Nosotros lo que necesitamos es construir".

Sobre las armas nucleares

"Rusia recurrirá al uso de armas nucleares solo como medida de respuesta en caso de recibir un primer ataque nuclear o en caso de que el país se encuentre bajo un ataque convencional que amenace la propia existencia del Estado ruso", dijo el mandatario.

Así lo expresó el presidente ruso en su discurso anual ante la Asamblea Federal y lo reiteró para el público estadounidense en su entrevista para la NBC. Tal estrategia está en total concordancia con la doctrina nuclear aprobada por Rusia. Al mismo tiempo, Vladímir Putin recalcó que fue precisamente la salida de EEUU del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002 lo que empujó a los militares rusos a crear nuevos sistemas de disuasión estratégica para nivelar la paridad nuclear en el mundo.

Sobre las sanciones

Las sanciones de EEUU contra Rusia no tienen nada que ver con la presunta injerencia rusa en el proceso electoral de EEUU, sino con el deseo de contener al país, declaró el presidente ruso. Sin embargo, esto es algo imposible de conseguir, remarcó.

"Yo creo que Rusia no puede ser contenida en ningún aspecto. Debe entenderlo. Escuche, ustedes [EEUU] no pueden contener a Corea del Norte. ¿De qué está hablando? ¿Y para qué hacerlo? ¿Para qué contenerse los unos a los otros, atacarse, sospechar de algo? Nosotros proponemos cooperación", respondió Vladímir Putin.

El líder ruso puso como ejemplo el pasado Foro Económico de San Petersburgo, en el cual la delegación de EEUU fue la más nutrida de todas. "Las personas quieren trabajar con nosotros, pero no les dejan, los contienen para así contener a Rusia", destacó el presidente.

Sobre sus máximos logros y lo que le queda por hacer

Entre los mayores logros de su gestión como presidente Putin destacó "el cambio radical de la economía". En cifras absolutas, su volumen prácticamente se duplicó, al tiempo que la cantidad de personas por debajo del umbral de la pobreza disminuyó dos veces.

"Lo que aún no hemos logrado completamente es que tenemos muchas personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Debemos lograr eliminar la separación que existe entre aquellos que ganan mucho y aquellos que ganan muy poco".

Además, el mandatario destacó que todavía no se han logrado alcanzar los niveles necesarios de crecimiento de la productividad laboral, pero enfatizó que "sabemos cómo hacerlo y estoy seguro de que lo lograremos".

Sobre su sucesor

Durante la entrevista, Megyn Kelly quiso saber si Vladímir Putin ya había pensado en la figura que le sustituirá tras su retirada. El presidente ruso afirmó que no dejaba de pensar en quién será su sucesor desde que fue elegido para el cargo en el año 2000.

"Vengo pensando en ello desde el año 2000. Pensar no está mal pero al fin y al cabo será el pueblo ruso el que hará la elección. Da igual si simpatizo por alguien o, al contrario, no me gusta, los candidatos acudirán a las elecciones y la decisión final estará en manos de los ciudadanos rusos", dijo Putin.

Sea cual sea su sucesor, Putin expresó la confianza en que los que lleguen al Kremlin tras él se esforzarán por "fortalecer Rusia y crear un futuro para ella, una plataforma de desarrollo para las próximas generaciones".

Sobre su legado

Antes de acabar la entrevista, Megyn Kelly le preguntó al presidente por el legado que este quisiera dejar una vez finalizada su gestión al frente del Kremlin.

"Estoy convencido de que Rusia obtendrá una nueva y poderosa dinámica de desarrollo, será sostenible, con una democracia equilibrada, con buenas perspectivas de utilizar los últimos logros de la revolución tecnológica", respondió Putin.

El jefe del Estado aseguró que él y su equipo seguirán trabajando para conseguir el perfeccionamiento del sistema político y judicial en Rusia. Todo eso, indicó, fortalecerá la unidad del pueblo ruso y sentará las bases de su progreso en una perspectiva histórica.