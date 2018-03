Rusia no tiene información sobre el exespía ruso intoxicado en Reino Unido

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no dispone de información alguna respecto al excoronel del Departamento Central de Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso) Serguéi Skripal, presuntamente envenenado en Gran Bretaña, declaró a la prensa el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

"Lamentablemente no puedo expresar nada al respecto, porque no tenemos información alguna, ustedes saben cómo él llegó a Occidente, a consecuencia de qué acciones y decisiones, no lo voy a repetir", señaló.

No obstante, el funcionario indicó que "Moscú siempre está abierta a la interacción" con la investigación para establecer las causas de este suceso.

Peskov eludió comentar las acusaciones sobre la supuesta implicación de Moscú en el envenenamiento de Skripal, pero señaló que estas eran predecibles.

"No puedo comentar esto, pero en realidad (las acusaciones) no se hicieron esperar", alegó.

Por su parte el diputado ruso Andréi Lugovói declaró a Sputnik que los informes divulgados en los medios de comunicación sobre supuesto envenenamiento de un excoronel del Departamento Central de Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso) en el Reino Unido es un bulo propagandístico.

"Parece más bien un bulo propagandístico de los periodistas, pues no hubo declaraciones oficiales sobre su estado de salud", dijo el también exagente de los servicios de seguridad rusos.

Lugovói, a quien las autoridades británicas sospechan de asesinar al exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) Alexandr Litvinenko en 2006, recordó que "en el Reino Unido siempre aparecen cuentos sobre caballeros huidos de Rusia, así que no hay mucho de qué sorprenderse".

El diputado subrayó que Skripal "no representaba amenaza alguna para Rusia", ya que "fue arrestado, condenado, castigado, luego indultado y canjeado", así que el conflicto fue resuelto.

Al mismo tiempo la unidad antiterrorista de Scotland Yard solo apoya a la policía del condado de Wiltshire en la investigación sobre la intoxicación de dos personas en Salisbury y no valora el incidente como un atentado terrorista, declaró a Sputnik un representante de la policía de Londres.

"La investigación del incidente está a cargo de la policía de Wiltshire, solo les apoyamos y les damos los recursos necesarios; esto no significa que se trate de una profunda investigación antiterrorista", indicó la fuente.

El interlocutor de la agencia se negó a confirmar o negar que una de las víctimas fuese Skripal.

"En estos momentos no podemos ofrecer más detalles, la investigación continúa", alegó.

El excoronel ruso de la Inteligencia Militar se encuentra en un estado grave al exponerse a una substancia desconocida en el Reino Unido, informó la cadena BBC.

El medio precisa que se trata de Serguéi Skripal, de 66, quien consiguió asilo en el Reino Unido tras un canje de espías realizado por Washington y Moscú en 2010.

Según la policía de Wiltshire, el hombre fue encontrado junto con una mujer de 33 años "inconsciente en un banco en The Maltings (centro comercial) en (la ciudad de) Salisbury".

Algunos medios, como The Telegraph, suponen que los dos han estado expuestos a fentanilo, una droga sintética "10.000 veces más potente que heroína".

El coronel de GRU Scripal fue condenado en 2006 por un tribunal de Moscú a 13 años de cárcel.

Cuando servía en las Fuerzas Armadas de Rusia en los años 1990, fue reclutado por el Servicio de Inteligencia Secreto británico MI6 y transmitió informaciones secretas.

En 2010 fue indultado por el presidente ruso y canjeado junto con otros dos condenados por espionaje por diez personas detenidas en EEUU.