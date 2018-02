Exparlamentario europeo: "Estamos caminando hacia un enfrentamiento directo"

El 'reinicio' de la estrategia nuclear del Pentágono estuvo acompañada por las denuncias de los avances de Rusia en el área de las armas estratégicas. En particular, se habló del dron submarino nuclear ruso, calificado como "un arma definitiva". Para el periodista y político italiano Giulietto Chiesa no es nada más que un pretexto.

"El Pentágono y la CIA ya están hablando sobre cosas fantasmagóricas fuera de la realidad. Esta 'arma definitiva', nadie sabe qué es, incluidos ellos. Pues, es un pretexto", valoró Chiesa en comentarios para el laboratorio de ideas ruso, Club de Izborsk.

Las denuncias del 'expansionismo' de Rusia, mencionadas en las mismas declaraciones, tampoco tienen fundamento.

Para el exdiputado del Parlamento Europeo, apenas se trataría de una expansión territorial, así que hay que verla como una política: "El prestigio de Rusia en el mundo va en aumento, y EEUU no quiere aceptarlo sin resistencia".

"Ya es evidente que estamos caminando hacia un enfrentamiento directo. En Europa, solo los que se unieron a la 'locomotora' de EEUU pretenden no verlo", advierte el periodista.

El "poderío imperial" de Washington cayó a los niveles más bajos de la historia reciente, pero aún "no quieren reconocer a los demás actores como iguales". El comportamiento de EEUU parece "el de un jugador de ajedrez que prefiere volcar el tablero ante una derrota".

"El problema para todos nosotros es que este perdedor está sumamente bien armado y ha perdido la razón", calificó el político italiano.

Para Chiesa, el ruido informático acerca de las armas nucleares proveniente de EEUU, de hecho, busca preparar la opinión pública para un eventual uso de las bombas atómicas.

No obstante, "por el momento no están seguros de que no llegue un golpe de respuesta".

El conflicto de hoy no tiene que ver con la ideología, observó el periodista.

Hoy EEUU se enfrenta con potencias hartas de ser mandadas desde fuera, como Rusia, China e Irán. La única salida pacífica de este callejón para Washington sería "compartir la influencia global con los demás".

Al hablar de si existe realmente un arma definitiva, Chiesa descarto que fuera el dron nuclear ruso. Según el político, esta cualificación se aplica más al sistema de defensa antimisiles (DAM) con el que EEUU y la OTAN buscan cercar Rusia.

"Se necesita un cerco de Rusia y la expansión de la OTAN hacia el este para desplegar componentes del DAM cerca de los silos de lanzamiento de los misiles rusos para poder derribarlos durante el lanzamiento ", explicó.

Lo que actualmente está deteniendo el conflicto es la 'triada nuclear' rusa, en particular los submarinos estratégicos que el Pentágono es incapaz de detectar e incapacitar a todos a la vez:

"Mientras Washington corra el riesgo de un golpe de respuesta devastador, no va a atacar. Pero todos estamos sentados en un barril de pólvora. Y una cosa más: en caso de un ataque estadounidense los misiles de respuesta rusos volarán a Europa. Solo los más tontos pensarían que estamos a salvo", concluyó.

