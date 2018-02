EEUU no descarta nuevas sanciones a individuos rusos

WASHINGTON (Sputnik) — El Departamento de Estado (cancillería) de EEUU no descarta que se adopten nuevas sanciones contra individuos rusos bajo la ley Caatsa, indicó la portavoz de la cartera, Heather Nauert.

"No prevemos [más] sanciones [en el corto plazo], pero estaría muy sorprendida si no hubiera sanciones en el futuro", afirmó en rueda de prensa.

Suministro de sistemas S-400 rusos a Turquía

El Gobierno de Donald Trump aún no ha determinado si el acuerdo de Turquía para comprar sistemas antiaéreos a Rusia viola la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de EEUU a Través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés), que incluye a las transacciones en materia de defensa e inteligencia, indicó Heather Nauert.

"No creo que [el acuerdo entre Ankara y Moscú] haya sido firmado aún (…) No sé exactamente en qué estatus está, y si se trata de una violación a la ley CAATSA porque no ha ocurrido aún", señaló.

Los sistemas S-400 tienen un alcance de hasta 400 kilómetros y pueden destruir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros; por sus prestaciones, estos sistemas son doblemente más eficaces que sus antecesores.

La ley CAATSA fue firmada por el presidente estadounidense Donald Trump en agosto de 2017 y prevé amplias sanciones contra Irán, Rusia y Corea del Norte.