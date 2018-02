El Kremlin se desmarca rotundamente del ciberataque de NotPetya

"Rechazamos categóricamente semejantes acusaciones, por infundadas. No son otra cosa que una continuación de la campaña rusófoba que no se basa en pruebas algunas", declaró el representante del Kremlin.

El Foreign Office británico emitió pocas horas antes una declaración de condena a Rusia por el devastador ataque de NotPetya que tuvo lugar en junio pasado.

Para Londres, el ataque demostró el continuo desprecio hacia la soberanía de Ucrania.

Según el equipo belga CERT, el virus comenzó a propagarse precisamente desde el territorio de Ucrania y aprovechó los problemas de seguridad de Microsfot Windows.

Los expertos de la compañía rusa Group-IB, especializada en la prevención e investigación de ciberdelitos, descubrieron que los ataques con el virus NotPetya/ExPetr y con el ransomware BadRabbit (octubre de 2017) fueron realizados por el mismo grupo de hackers.

El BadRabbit afectó a los medios de comunicación y empresas financieras de Rusia, así como infraestructuras en Ucrania.

Ciudadanos rusos en Siria

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no tomó decisiones de clasificar información sobre los nacionales rusos en Siria, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"No, el presidente no tomó ninguna decisión así y ya lo hemos dicho todo al respecto, no tenemos nada que añadir", dijo Peskov al comentar la pregunta sobre la clasificación de los datos relativos a las presuntas bajas rusas en Siria.

La semana pasada el canal estadounidense CBS afirmó que en las filas de las milicias aliadas de Damasco que atacaron el 7 de febrero en Deir Ezzor a la facción denominada Fuerzas Democráticas Sirias, apoyada por Washington, había mercenarios rusos.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que los militares rusos no están desplegados en la zona de la provincia de Deir Ezzor, donde tuvo lugar el ataque contra los milicianos, que provocó 25 heridos.

Peskov pidió seriedad a los medios a la hora de narrar episodios potencialmente importantes y "no caer rehén de datos tergiversados".

Sin embargo, el portavoz no descartó la presencia de otros ciudadanos de Rusia en Siria, además de los militares.