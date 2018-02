Los misiles Iskander, un argumento para el diálogo entre la OTAN y Rusia

"Hasta el último momento confiamos en la posibilidad de que hubiese algún tipo de diálogo con la OTAN respecto al emplazamiento de fuerzas considerables en los países del Báltico y Polonia, pero no nos hicieron caso, ahora tendrán un férreo argumento", comentó el experto.

© Sputnik/ Vitaly Ankov Rusia lanza un claro mensaje a la OTAN con los Iskander en Kaliningrado

Murajovski señaló que "según los acuerdos internacionales no estamos obligados a informar de nada a nadie, y de hecho los Iskander fueron los últimos en llegar a la brigada de misiles en Kaliningrado".

"El sistema Iskander-M emplazado en la región de Kaliningrado cubre con sus misiles balísticos y de crucero prácticamente todo el territorio de Polonia, parte del territorio de Alemania y una parte considerable de los tres países del Báltico (Lituania, Letonia y Estonia), por lo cual ahora tienen en qué pensar; al menos, en cómo sentarse a la mesa de las conversaciones", señaló.

La víspera el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma rusa, Yuri Shvitkin, señaló que Rusia no está obligada a informar a la OTAN sobre el emplazamiento de sistemas de misiles Iskander en Kaliningrado, y subrayó que no ve razones para este intercambio de datos ya que no existe ningún paso "real" por parte de la OTAN en dirección al diálogo.

El diputado destacó que las acciones de Rusia, a diferencia de las de EEUU, no contradicen las normas del derecho internacional.

Poco antes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg llamó a Rusia a mayor transparencia respecto al emplazamiento de los Iskander.

El pasado 5 de febrero el ministro de Defensa lituano, Raimundas Karoblis, comunicó que Rusia desplegó los misiles Iskander en la región de Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania, y que en la zona ya se tienen todas las infraestructuras necesarias para su emplazamiento permanente.

Vídeo: El temible Iskander ruso en tan solo 60 segundos

© Sputnik/ Grigory Sysoev Los Iskander rusos responderán a la expansión de la OTAN en Europa del Este

Más tarde, el parlamentario ruso Vladímir Shamánov, jefe del Comité de Defensa en la Cámara Baja, confirmó el despliegue de estas armas en Kaliningrado.

Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que Moscú "no amenaza a nadie" con el emplazamiento de los sistemas de misiles en Kaliningrado, al recordar que "es prerrogativa soberana de Rusia" desplegar armas o unidades militares en su territorio.

El Iskander-M es un sistema de misiles tácticos, con un alcance de hasta 500 kilómetros, destinado a abatir cohetes, aviones y helicópteros y destruir puestos de mando y de comunicaciones del adversario.