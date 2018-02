Rusia considera justo no pagar cotizaciones si no participa en sesiones de la PACE

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no volverá a pagar sus cotizaciones hasta que no le devuelven el derecho de participar en el trabajo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), declaró el presidente de la Duma rusa (Cámara baja del Parlamento), Viacheslav Volodin.

"Como no participamos en la toma de decisiones y no tenemos esta oportunidad, consideramos justo no pagar las cotizaciones", dijo el 14 de febrero a la prensa.

Al mismo tiempo, Volodin indicó que Rusia sigue dialogando con la PACE en varios formatos, en particular, a través del Comité Presidencial del organismo.

© AP Photo/ Christian Lutz

A finales de junio pasado, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, anunció al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, la decisión de Moscú de suspender el pago de su contribución al presupuesto del organismo para el año en curso hasta que no se restituyan totalmente los derechos de su delegación en la PACE.

A finales de abril de 2014, la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto tras calificar de "anexión ilegal" la reincorporación de Crimea a Rusia.

Rusia, que es uno de los principales contribuyentes al presupuesto de la PACE, rehusó enviar en 2016 y 2017 documentos para acreditar a su delegación ante la Asamblea Parlamentaria.