"Los especialistas británicos en relaciones públicas no fueron capaces de destacar las ventajas del Reino Unido en la UE y echaron la culpa de su fracaso a RT y a Sputnik. No pueden aceptar que sus conciudadanos puedan pensar por sí mismos, leer algo más que el periódico The Times y votar como quieran", dijo.

Los medios británicos ya habían informado del estudio de la agencia de comunicación 89up sobre presuntos intentos de Rusia de influir en el resultado del referéndum en cuanto al tema de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. El cliente más famoso de esta agencia es una campaña que promueve la necesidad de que el Reino Unido permanezca en la UE.

Según el análisis, las publicaciones de los medios rusos, en particular Sputnik y RT, y su distribución en las redes sociales supuestamente impactaron en el Brexit cuatro veces más que las publicaciones de la campaña oficial para la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.Estos estudios fueron enviados a los comités parlamentarios involucrados en la investigación de la supuesta intervención de Rusia en el Brexit.

Anteriormente se reveló que la fundación Open Society del magnate estadounidense George Soros envió más de 400.000 libras esterlinas (557.000 de dólares) para financiar la campaña que busca mantener el Reino Unido en el seno de la Unión Europea.

