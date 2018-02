Motociclista ruso que recorre el mundo considera "inolvidable" su paso por Cuba

"Aquí logré dos cifras que nunca voy a olvidar, es mi país número 70 y aquí rebasé la cifra de los 150.000 kilómetros recorridos", comentó Jaritónov antes de partir hacia la central provincia de Cienfuegos (a más de 227 kilómetros de La Habana).

Con posterioridad, transitará por México, Estados Unidos, Canadá y regresará por Alaska a Moscú, en un recorrido en el cual al concluir en agosto acumulará la cifra récord de cerca de 200.000 kilómetros por más de 70 países.

Algunos indicadores curiosos del recorrido son la altura de 5.350 metros por encima del nivel del mar que alcanzó cuando atravesaba el Himalaya; los 350 metros por debajo de la superficie terrestre de la presa en construcción en la que estuvo en el país asiático de Tayikistán, la temperatura de 20 grados bajo cero que su cuerpo resistió en Siberia o los más de 44 sobre cero a los que tuvo que adaptarse bajo el sol de Pakistán.

Otra muestra de la voluntad de acero de este ruso en su carrera contra sí mismo es la persistencia en continuar después de sufrir la malaria, recurrir dos veces a cirujanos ortopédicos por la fractura de un brazo y la lesión de una rodilla, enfrentar afectaciones estomacales 10 veces, cuatro de ellas en la India y un ingreso durante varios días en un hospital de Santiago de Cuba por decaimiento.

Jaritónov recuerda que como parte de la atención a sus neumáticos cambió ya 10 juegos de llantas, y recuerda que "sus pies de goma" cedieron ante pinchazos solo cinco veces, tres de ellas en Malí.

En cuanto a su inseparable compañera, la motocicleta especial que tripula, lleva gastados más de 30.000 litros de combustible y muestra un comportamiento muy variable pues en una jornada logró dejar atrás 1.850 kilómetros, mientras otro día apenas pudo avanzar 50.

La gente de Cuba

Además de las bellezas naturales de la isla del Caribe le impactó la calidez y la hospitalidad de sus habitantes.

"Lo principal de este recorrido por Cuba, que me impresionó mucho, es la gente de este país, gracias a ellos me sentí como en casa, veía la sonrisa de los cubanos y para mí era un placer, me pareció identificar en eso la amistad entrañable que une a nuestros pueblos", describió.

Reconoció la existencia de lógicas diferencias culturales entre un archipiélago tropical y un estado eurasiático con fronteras en el Ártico, el mar Negro y el Lejano Oriente, sin embargo destacó las "muchas cosas en común" que atribuye a las "muchas dificultades" en la historia de ambos pueblos.

Jaritónov, de 46 años, expresó el deseo de contribuir a que las relaciones bilaterales, "iniciadas en los tiempos de la colaboración de la Unión Soviética con Cuba" adquieran cada vez más fuerza, más energía.

Homenaje a los héroes

Dedicada al aniversario 90 del natalicio Ernesto Che Guevara (1928-1967), la ruta cubana incluyó escalas con ofrendas florales en el memorial dedicado al jefe guerrillero en la central provincia de Villa Clara; ante la roca que guarda las cenizas del líder de la Revolución, Fidel Castro, y en el Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, en las afueras de La Habana.

"Todos estos sitios de peregrinación están unidos por un mismo factor: Fidel Castro, Che Guevara y los internacionalistas soviéticos creyeron en una misión que cumplieron movidos por sus ideales y merecen respeto y admiración", comentó enfático el motorista.

Casi a punto de partir, el viajero solitario envió "un mensaje de profundo agradecimiento" a los "hermanos motociclistas aquí en Cuba" identificados con el nombre de LAMA que se turnaban día y noche.

"Al principio en el hospital me sentía bastante mal por el decaimiento, después fui mejorando, pero todo transcurrió de manera muy agradable porque mis amigos cubanos estaban a mi lado al igual que mis compatriotas, todo el mundo me apoyaba".

Jaritónov guarda especial gratitud para el personal de la embajada de Rusia en La Habana que lo ayudó a "hacer realidad sus sueños" y cuyos funcionarios también estuvieron todo el tiempo al tanto de su salud.

Sobre su recuperación y disposición para reiniciar el capítulo norteamericano, Jaritónov dijo sentirse muy bien y solo lamentó que le escaseó el tiempo.

"Es curioso, cuando llegué a Cuba esperaba permanecer aquí 40 días, y un amigo me preguntó qué iba a hacer durante un período tan prolongado, pero ahora me doy cuenta de que necesitaba cuatro meses en esta isla para satisfacer todas las expectativas que ahora tengo".

Reconoció que se marcha de Cuba con tristeza pues quedaron muchos temas, por eso desea regresar y continuar los encuentros con los compatriotas rusos y nuevos amigos cubanos, que a veces se prolongaron hasta la madrugada.

Añadió que le quedan muchas expectativas y expresó que regresará con su hija pequeña "para mostrarle este brillante y maravilloso país y su gente".

Según el viajero, hace dos años que no ve a la pequeña, quien durante este recorrido iniciado en 2014 viajó dos veces a los países en que su padre se encontraba.

"Ahora desde Cuba le prometo que a mi llegada a Moscú en agosto de este año le contaré mis vivencias, impresiones, y en particular le mostraré las fotografías y videos filmados en la mayor isla del Caribe", subrayó el motociclista, quien también tiene el propósito de escribir un libro con sus vivencias.

Jaritónov viajará este 8 de febrero en su vehículo desde La Habana hasta Cienfuegos (sur), y desde esa ciudad portuaria viajará a México.