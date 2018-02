Rusia invita al Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria a observar presidenciales

"La delegación rusa (…) invitó a los miembros del Comité Ejecutivo a participar personalmente junto con los especialistas internacionales en la observación de las elecciones presidenciales de Rusia que tendrán lugar el 18 de marzo de 2018", escribió Kosachov, también primer vicepresidente de la Unión Parlamentaria, en el sitio web del Consejo de la Federación.

Destacó que "los miembros del Comité, incluidos nuestros socios occidentales, apoyaron la idea de visitar Rusia para observar las elecciones presidenciales".

La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia registró este 8 de febrero a la presentadora de televisión y activista Ksenia Sobchak y al presidente del partido Comunistas de Rusia, Maxim Suraikin, como candidatos para los comicios, los dos últimos en incorporarse oficialmente a la carrera presidencial que culminará con las elecciones del 18 de marzo.

Previamente, la autoridad electoral rusa inscribió oficialmente como candidatos a Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata, parlamentario), Pável Grudinin (Partido Comunista de la Federación Rusa, parlamentario), Vladímir Putin (mandatario actual y candidato independiente), Borís Titov (Partido del Crecimiento, no parlamentario), Grigori Yavlinski (partido Yábloko, no parlamentario) y Serguéi Baburin (partido Unión Popular de Rusia, no parlamentario).