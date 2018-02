Putin tiene un nuevo rival más en las presidenciales rusas

"La Comisión Electoral Central dispone registrar a Maxim Suraikin como candidato a la presidencia de la Federación de Rusia", dice el documento.

De esta manera, Suraikin (Comunistas de Rusia) junto con Ksenia Sobchak (partido Iniciativa Ciudadana) registrada anteriormente, ambos candidatos de formaciones no parlamentarias, son los dos últimos en incorporarse oficialmente a la carrera presidencial que culminará con las elecciones del 18 de marzo.

Previamente, la autoridad electoral rusa inscribió oficialmente como candidatos a Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata, parlamentario), Pável Grudinin (Partido Comunista de la Federación Rusa, parlamentario), Vladímir Putin (mandatario actual y candidato independiente), Borís Titov (Partido del Crecimiento, no parlamentario), Grigori Yavlinski (partido Yábloko, no parlamentario) y Serguéi Baburin (partido Unión Popular de Rusia, no parlamentario).

De los ocho candidatos, tres —Zhirinovski, Yavlinski y Putin— ya habían disputado la presidencia del país, siendo Zhirinivoski, de 71 años, el contendiente más veterano, pues se postuló a los comicios en 1996, 2000, 2008 y 2012 e incluso participó en las elecciones del presidente de la entonces República Socialista Federativa Soviética de Rusia en 1991.