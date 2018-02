Autoridad electoral rusa registra a Ksenia Sobchak como candidata a la presidencia

"La Comisión Electoral Central dispone inscribir a Ksenia Sobchak como candidata a la presidencia de la Federación Rusa", dice un decreto de la entidad aprobado el 8 de febrero.

Previamente, la autoridad electoral rusa inscribió oficialmente como candidatos a Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata, parlamentario), Pável Grudinin (Partido Comunista de la Federación Rusa, parlamentario), Vladímir Putin (mandatario actual y candidato independiente), Borís Titov (Partido del Crecimiento, no parlamentario), Grigori Yavlinski (partido Yábloko, no parlamentario) y Serguéi Baburin (partido Unión Popular de Rusia, no parlamentario).

De los ocho candidatos, tres —Zhirinovski, Yavlinski y Putin— ya habían disputado la presidencia del país, siendo Zhirinivoski, de 71 años, el contendiente más veterano, pues se postuló a los comicios en 1996, 2000, 2008 y 2012 e incluso participó en las elecciones del presidente de la entonces República Socialista Federativa Soviética de Rusia en 1991.

Al mismo tiempo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, evitó pronunciarse sobre la visita a EEUU de Ksenia Sobchak, alegando que ya recibió una amonestación de la Comisión Electoral Central (CEC).

"En cuanto a (la visita de) la candidata Sobchak, no voy a comentarla. Ya saben que (la presidenta de la CEC) Ela Pamfílova me ha hecho una advertencia, no quiero otra",

De visita en EEUU, Sobchak propuso organizar referéndumos en Rusia y Ucrania para resolver el problema de Crimea y expuso algunos planteamientos de su programa electoral, entre ellos la liberación de todos los presos políticos, una reforma del sistema judicial y la transición de un modelo presidencialista al de república parlamentaria.

A principios de este febrero, la CEC amonestó a Peskov al interpretar como clara propaganda a favor de un candidato la declaración que hizo el 29 de enero.

En esa fecha, el portavoz del Kremlin calificó al mandatario actual, Vladímir Putin, como "el líder absoluto de la opinión pública, del Olimpo político, con el que ahora nadie puede competir seriamente".

Los próximos comicios presidenciales en Rusia tendrán lugar el 18 de marzo de 2018. Putin se presenta a la reelección como candidato independiente.