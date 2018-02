Países occidentales no presentaron a Rusia pruebas de uso de dopaje por deportistas rusos

SOCHI (Sputnik) — Los países occidentales no presentaron ninguna prueba del supuesto uso de dopaje por los deportistas de Rusia, declaró el canciller ruso, Serguéi Lavrov, al intervenir ante los participantes del concurso Los Líderes de Rusia".

"Ahora nos dicen categóricamente, sin pruebas, que el Arbitraje Deportivo en Lausana (Suiza) absolvió a todos vuestros deportistas de la lista de 32 personas y entrenadores, pero no es necesario cumplir con esta decisión porque el COI (el Comité Olímpico Internacional) no está seguro de que los deportistas se doparan, es decir no hay pruebas sino dudas o sospechas", afirmó Lavrov.

Relaciones entre Rusia y los países occidentales

Rusia invita a los países occidentales al diálogo, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Invitamos a Occidente al diálogo de manera constante", dijo el alto diplomático ruso al subrayar que estas naciones deberían basarse en la igualdad y el respeto de los intereses mutuos.

Al mismo tiempo Lavrov subrayó que no tiene sentido presionar a Rusia.

"Ninguna amenaza, chantaje o presión nos harán renunciar a lo que consideramos correcto y justo", dijo el ministro.

Según el canciller los éxitos y logros de Rusia en la arena mundial "provocan alergia" a varios países occidentales.

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Ese mismo año, EEUU, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.

Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania.

"Invitamos a Occidente al diálogo de manera constante", dijo el alto diplomático ruso al subrayar que se debería basarse en la igualdad y el respeto de los intereses mutuos.

Rusia no quiere agravar la confrontación con EEUU, agregó.

Rusia no quiere agravar la confrontación con EEUU, agregó.

Conflicto en Ucrania

Rusia llama a EEUU y otros países a influir sobre Ucrania para que cumpla con los acuerdos de Minsk, declaró Serguéi Lavrov.

"Llamamos a nuestros socios occidentales, sobre todo a EEUU que tiene una gran influencia sobre Kiev, y también a los europeos, a Francia y Alemania como los coautores de los acuerdos de Minsk a que influyan sobre Kiev, logren el cumplimiento práctico más pronto de los compromisos", dijo Lavrov en su discurso dirigido a los participantes del concurso Líderes de Rusia.