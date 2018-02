Crimea destaca el aumento de visitas extranjeras pese a las sanciones

"No podemos quejarnos de la falta de delegaciones extranjeras, solo el año pasado nos visitaron representantes de 60 países; cuando no había sanciones contra Crimea no había tantos visitantes", dijo Konstantínov en una entrevista concedida a Sputnik.

Asimismo, expresó la esperanza de que "la opinión pública en Occidente vaya cambiando paulatinamente".

"Es lo que ya está sucediendo", indicó.

Agregó que entre junio y agosto el aeropuerto de Simferópol, que se encuentra bajo las sanciones, recibe 220 vuelos diarios.

"Es fantástico, no fue así incluso durante la época de la Unión Soviética", señaló al constatar a la vez que las sanciones dificultaron el desarrollo de una serie de ámbitos.

Konstantínov aseveró que "ninguna sanción parará el desarrollo de Crimea" y agregó que ahora los índices económicos y sociales de la península son más altos que durante el periodo cuando Crimea formó parte de Ucrania.

"Vivimos casi 25 años como parte de Ucrania cuando no hubo las sanciones, pero tampoco hubo inversiones, desarrollo y turistas extranjeros", afirmó.

Crimea se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96% de los votantes apoyaron esta opción.

Kiev, así como la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, no reconocieron la reunificación y consideran que la península de Crimea es un territorio ocupado.

Sin embargo, las autoridades rusas han declarado en repetidas ocasiones que los residentes de Crimea decidieron volver a Rusia siguiendo un procedimiento democrático.