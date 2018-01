¿Qué le da energía a Putin?

"Me relaciono con personas como ustedes, con futuro, centradas en un resultado, activas, eso me da energía, me cargo como una pila cuando estoy en contacto con alguien como ustedes", dijo el líder ruso.

Según el jefe de Estado, no existe ningún secreto especial para estar en forma, y recordó que practica deporte de manera habitual.

El presidente de Rusia practica artes marciales como yudo, karate y sambo, así como esquí alpino y hockey sobre hielo entre otras actividades deportivas.

Lea más: Hockey sobre hielo en la Plaza Roja: el presidente Putin salta a la pista de patinaje