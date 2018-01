Kaspersky espera que tribunal de EEUU derogue prohibición de uso de sus productos

"La semana pasada el tribunal publicó nuestra declaración, no tenemos otras noticias, pero creo que ganaremos, nuestros derechos fueron violados, fuimos a juicio porque estamos seguros de ganar", dijo el alto directivo de la compañía antivirus rusa.

El representante de la empresa para las relaciones con órganos estatales aseguró que Kaspersky no tiene la intención de "marcharse de EEUU".

© Sputnik/ Vladimir Trefilov El empresario Kaspersky rechaza todas las acusaciones de EEUU contra su compañía

"Nos mantendremos allí y trabajaremos más; para Kaspersky Lab EEUU es un mercado importantísimo, especialmente en los segmentos de las pequeñas y medianas empresas, y las empresas orientadas directamente al consumidor (B2C)", señaló.

Según Shingarev, "el año pasado presentamos una iniciativa global de transparencia informática, creemos que esta, entre otras cosas, nos permitirá demostrar que todas las acusaciones carecen de fundamento".

Lea también: WikiLeaks: CIA ocultó código fuente de virus para inculpar a compañía rusa

© Sputnik/ Kirill Kallinikov EEUU no tiene evidencia de violaciones a ciberseguridad a través de programa de Kaspersky

En septiembre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ordenó que se eliminaran todos los productos de Kaspersky de las computadoras instaladas en las oficinas gubernamentales estadounidenses, ante la posibilidad de que estos fueran usados por los servicios de inteligencia rusos.

Por su parte, la compañía desmintió las acusaciones de ciberespionaje y recordó que su director ofreció al Gobierno estadounidense que analizara el código fuente de sus programas para demostrar que son seguros, respetan la privacidad de los usuarios y no tienen ningún vínculo con el Gobierno ni la inteligencia de Rusia.

Recomendaciones en el Reino Unido

Además, el subdirector de Kaspersky Lab calificó de "poco objetivas" las recomendaciones emitidas por el Gobierno británico de no usar los productos de esta compañía en las entidades estatales relacionadas con la seguridad nacional.

"El Gobierno de Gran Bretaña no prohibió, sino que recomendó no usar nuestros productos en las ramas de importancia crítica, si leemos atentamente esta recomendación, en el texto no están presentes los motivos objetivos", declaró.

© Sputnik/ Sergey Guneev Kaspersky tilda de paranoia la campaña desatada en Occidente contra su empresa

A principios de diciembre las autoridades del Reino Unido recomendaron no usar programas de la empresa de seguridad informática rusa en las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad nacional, según informó Financial Times.

El medio citó una carta remitida a los dirigentes de los departamentos gubernamentales, en la que Ciaran Martin, jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC, por sus siglas en inglés) advirtió que "el antivirus ruso no debe usarse (en los departamentos) donde es posible que se ponga en riesgo la seguridad nacional si el Estado ruso accede a la información".

Le puede interesar: Lo que se oculta tras las acusaciones de EEUU contra el laboratorio Kaspersky

Martin mencionó en especial los entes gubernamentales responsables por "la política exterior, negociaciones internacionales, defensa y demás información sensitiva" así como los relacionados con la gestión de infraestructuras críticas.

© Sputnik/ Vladimir Fedorenko Así afectan las restricciones de EEUU la labor de Kaspersky Lab

Aunque, según el diario, el NCSC no detectó en seis meses ninguna evidencia de que los programas de Kaspersky se usaran para recopilar información para los servicios de inteligencia rusos, Martin afirmó que Rusia es "un actor que representa amenaza cibernética".

Shingarev recordó que "las autoridades de Gran Bretaña citaron la decisión de EEUU y hablan de ciertos riesgos potenciales".

"Por nuestra parte consideramos que es necesario atenerse a los hechos, otros reguladores europeos nos apoyaron, es preciso mantener la presunción de la inocencia", explicó.