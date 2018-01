Zajárova, al más puro estilo neoyorquino, causa sensación en las calles de Manhattan (fotos)

Con abrigo de leopardo, tacones altos, gafas negras y un gran bolso de imitación de piel de pitón, una mañana helada neoyorkina, Zajárova se preparaba para una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los problemas de las armas de destrucción masiva, cuando una mujer desconocida le hizo un cumplido ante el público en inglés.

"Me alegro de haber encontrado hoy, en el centro de Nueva York, lo que había estado buscando desde hace mucho tiempo, un verdadero habitante de esta ciudad. ¡Este es el aspecto típico de una persona de Manhattan!", dijo a Zajárova una mujer mayor, bien arreglada y muy cortés.

Explicó a la diplomática rusa que a su nieta le gustaría mucho ver a una típica ciudadana de Manhattan. Sin embargo, Zajárova lamentó desilusionar a su interlocutora y explicarle que se había equivocado.

"Siento arruinar su sueño, pero soy rusa", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. A la siguiente pregunta, de cómo era eso posible, Zajárova respondió: "No sé. Tal vez me encanta esta ciudad y me responde de la misma manera".

"Me temo que mi desconocida ahora pensará que no solo hemos elegido a Trump, sino lo que es mucho peor, que nos convertimos en ellos", ironiza.

En los comentarios a este mensaje en Facebook, la diplomática explicó que a pesar de su aspecto estadounidense, el abrigo, el vestido y los zapatos de salón eran hechos en Rusia, y las gafas, seguramente en China.

LEA MÁS: Zajárova vs Melania Trump: duelo de 'looks' en Arabia Saudí (fotos)

Algunos internautas compararon el aspecto de Zajárova con aquel de Samantha de la famosa serie 'Sexo en Nueva York', también rubia, sexi y muy segura de sí misma.