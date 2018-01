¿Una peruana en Saransk? Una joven revela su sueño para el Mundial

© Sputnik/ Vladimir Astapkovich Saransk prepara un carnaval para los hinchas del Mundial 2018

Mariluna Panduro Degtyar es una estudiante peruana en la Universidad Estatal de Mordovia, en la ciudad de Saransk, una de las sedes del Mundial de Rusia 2018. En una entrevista con el portal Welcome 2018 , dedicado al torneo deportivo, la joven habló acerca de su amor por el fútbol, su vida universitaria en Rusia y por qué decidió hacerse voluntaria.

Mariluna, de madre peruana y padre ucraniano, habla ruso desde la infancia, pese a que vivió en Perú toda su vida antes de mudarse a Rusia. La muchacha contó que el deseo de recibir una educación de calidad fue la razón por la que se fue a vivir a Saransk.

"Decidí recibir educación superior en Rusia [pues] un diploma ruso es apreciado en todo el mundo. Y tengo parientes que viven en Saransk", contó.

De acuerdo con Mariluna, Saransk es una ciudad pequeña, si se compara con Lima, sin embargo, es "muy hermosa y limpia". La joven contó que hizo muchos nuevos amigos en la ciudad y que aprendió mucho sobre las costumbres locales.

En relación al voluntariado, Mariluna contó que empezó alrededor de los 14 años, colaborando con distintas organizaciones en Perú. Pero su participación en el voluntariado deportivo se debe a que le gusta mucho el fútbol.

"Ahora he pasado todas las etapas de selección [de voluntarios] y estoy esperando el resultado. Llegué por casualidad al Centro de Voluntariado de la Copa Mundial 2018, creado en la Universidad Estatal de Mordovia. Allí conocí a personas maravillosas que me contaron mucho sobre la ciudad […] y las oportunidades para los voluntarios. Me interesé mucho, especialmente porque ya sabía sobre el reclutamiento de voluntarios, mientras todavía estaba en Perú", contó.

Al hablar acerca de sus compatriotas peruanos, Mariluna subrayó que los "hinchas hispanos, en su mayoría, son muy amigables, alegres y amables".

"Los peruanos aman el fútbol, ¡este es el deporte más importante de nuestro país! Y, por supuesto, ¡lo principal es que el equipo nacional de Perú fue seleccionado para la Copa del Mundo! Esta es una gran felicidad para los peruanos. Mis amigos y parientes vendrán a Rusia para animar a su equipo", reveló Mariluna entusiasmada.

El 15 de noviembre, la selección nacional peruana logró su clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de Rusia 2018, luego de 36 años de ausencia del máximo evento futbolístico internacional. La última vez que la selección nacional jugó en una Copa del Mundo fue en 1982, en España.

El primer partido que la selección peruana jugará en el marco del Mundial de Rusia será justamente en la ciudad de Saransk, donde vive Mariluna, el 16 de junio, contra el equipo nacional de Dinamarca.