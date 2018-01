Moscú, absorbida por la oscuridad

Los científicos rusos han afirmado que el pasado mes de diciembre ha sido el más oscuro en toda la historia de las observaciones meteorológicas de Moscú: el sol no apareció ni una sola hora.

Por lo general, en diciembre en Moscú el sol está por encima del horizonte y no está cubierto por nubes un promedio de 18 horas en todo el mes, pero en el 2017, los meteorólogos no registraron ni un solo día, ni siquiera una hora, en la que el sol no estuviera oculto detrás de las nubes.

​Apareció solo seis minutos en todo diciembre, señaló al medio RBK el director del Centro Hidrometeorológico de Rusia, Roman Vilfand.

"El pasado diciembre fue el mes más oscuro en la historia de las observaciones", se señala en el informe de los meteorólogos, citado por el portal Meteonovosti.

La situación empeoró por la ausencia de nieve, lo que aumenta la oscuridad y entristece a la población, incluso causa depresiones.

La última vez que se observaron condiciones similares fue en 2000, cuando el sol apareció durante solo tres horas en todo el mes.

En el 2017, en Moscú, se vivió el junio más frío de los últimos 14 años. Además, en verano, varios huracanes azotaron la capital rusa, lo que incluso provocó víctimas mortales. Diciembre, por el contrario, se convirtió en el mes más cálido y sin nieve en la historia de las observaciones meteorológicas. En los últimos días de 2017, se registraron varios récords de temperatura. En general, el año 2017 fue reconocido como el más lluvioso en la historia de Moscú.

