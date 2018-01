Presidente inguche: Rusia recupera el estatus de potencia mundial

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia recuperó el estatus de potencia mundial tras su exitosa operación en Siria, lo que no le gusta a EEUU, declaró a Sputnik el presidente de la república caucasiana rusa de Ingushetia, Yunus-bek Yevkúrov.

Rusia, al atender la solicitud del Damasco oficial, llevó a cabo en Siria desde septiembre de 2015 una operación contra el grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países).

El presidente ruso, Vladímir Putin, al intervenir en diciembre de 2017 ante los militares en la base aérea de Hmeymim, constató la plena derrota de Daesh en Siria y dio la orden de retirar el contingente ruso, señalando que en Siria seguirán funcionando dos bases militares rusas, la de Hmeymim y la de Tartus.

"No es simplemente un éxito, se trata de la ambición de Rusia de estar presente en el ranking de los líderes mundiales, lo que por supuesto no le gusta a EEUU, que se posiciona como líder absoluto, pero ya no cabe duda de que hemos recuperado el estatus de potencia mundial", dijo Yevkúrov.

"Rusia no abandonará a sus aliados como sucedió en los Balcanes y Kosovo", dijo Evkúrov.

El líder de Ingushetia remarcó que Rusia tiene intereses en Siria y los defenderá.

Rusia lanzó en septiembre de 2015 una ofensiva aérea en esta nación árabe para frenar la expansión de los terroristas de Daesh que avanzaban pese a la presencia de las tropas estadounidenses.

El Estado Mayor ruso puso en duda que los estadounidenses tuvieran la intención de derrotar a Daesh.

El pasado 4 de diciembre el exportavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés), Talal Silo, reveló que Estados Unidos les exigió que dejaran vía libre a los terroristas de Daesh para que abandonaran la ciudad de Al Raqa, asediada en ese momento por las SDF.

Según Silo, para encubrir esta operación "se montó un espectáculo" con la retirada de 275 terroristas, pero el objetivo, aseguró, fue permitir la salida de 3.500 yihadistas.

Estados Unidos también fue criticado duramente por Turquía, su gran aliado en la región.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

Según datos de altos cargos de la ONU, unas 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto.