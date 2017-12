La CEC rusa admite documentos del aspirante a las presidenciales por el Partido Comunista

Grudinin, que no milita en ningún partido, subrayó que apoya de lleno la ideología comunista, está decidido a plasmar el programa elaborado por el KPRF y se subordinará al centro coordinador encabezado por el líder del KPRF, Guennadi Ziugánov.

El aspirante entregó en persona a la CEC el paquete de los documentos que debe incluir la respectiva decisión del congreso, la enunciación escrita del pretendiente para postularse, los documentos que confirman sus datos biográficos, declaración sobre ingresos y gastos, depósitos bancarios y posesión de valores.

La CEC debe verificar esta documentación en el transcurso de cinco días, si todo está bien inscribirá en el registro de los poderhabientes del partido y los comisionados para asuntos financieros, lo que da derecho al aspirante a abrir una cuenta especial para formar su fondo electoral.

Después empieza la etapa de recolecta de firmas, los promovidos por los partidos representados en el Parlamento, como es el caso de Grudinin, no necesitan hacerlo, mientras los de otros partidos tienen que reunir firmas en su apoyo, no menos de 100.000 en total y no más de 2.500 por región.

Los comicios presidenciales se celebrarán en Rusia el 18 de marzo de 2018, la campaña electoral arrancó oficialmente el 18 de diciembre.