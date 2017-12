Putin: "No debemos tratar a Rusia como si fuera una 'bábushka'"

Pese a que Rusia es un país milenario, los rusos no tienen que tratarla como si fuera una 'bábushka' —abuela, en ruso—, declaró el presidente Vladímir Putin durante su discurso en el Congreso del partido gobernante, Rusia Unida.

"No debemos tratarla como a una abuelita querida y darle medicamentos para que no esté enferma y ya está. No, para nada", indicó.

Subrayó que "debemos convertir a Rusia en un país joven y orientado al futuro".

Según afirmó Putin, para ello son necesarias reformas en los sectores de la sanidad pública, la educación y las infraestructuras.

Más: "Rusia irá de victoria en victoria, no hay fuerza que pueda impedirlo"

"Sin desarrollar los sectores sanitario y educativo no seremos capaces de resolver otro problema clave: hacer más innovadora la economía rusa", concluyó.