Más de la mitad de los rusos no revela quién sería su alternativa a Putin

MOSCÚ (Sputnik) — El 55% de los rusos no sabe o no quiere decir a qué candidato apoyarían en los comicios presidenciales de marzo próximo si el actual mandatario, Vladímir Putin, rehusara presentarse a la reelección, según una encuesta del Centro Levada.

Entre las alternativas que sí acapararon menciones, el expresidente y hoy primer ministro Dmitri Medvédev encabeza la lista (8%), seguido por el dirigente del Partido Liberal Democrático (LDPR), Vladímir Zhirinovski, y el titular de Defensa, Serguéi Shoigú (6%, cada uno).

Putin ha rehusado hasta la fecha contestar si se presentará a una reválida en marzo.

A principios de septiembre pasado, cuando un periodista le hizo nuevamente esta pregunta, el mandatario ruso explicó que en cuanto arranca la campaña electoral, todo el mundo deja de trabajar y empieza a pensar en el día después y en los puestos que les tocarían a raíz de las elecciones.

Si los comicios presidenciales fueran el próximo domingo, Putin volvería a ganarlas con el 52% de los votos, según la encuesta de Levada que se llevó a cabo del 15 al 19 de septiembre entre 1.600 personas, residentes en 48 regiones de Rusia.

Zhirinovski y el líder comunista, Guenadi Ziugánov, serían el segundo y el tercero más votados, con un 2% cada uno.

El 23% de los entrevistados no desvelan sus simpatías electorales, el 9% dicen que no acudirían a votar y otro 9% no saben aún si van a participar o no.

En 2012 Putin fue elegido presidente de Rusia por seis años, tras haber cumplido dos mandatos consecutivos de cuatro años de 2000 a 2008 y haber ejercido como como primer ministro de 2008 a 2012.

Las leyes en vigor no le impiden postularse en 2018 para un segundo mandato seguido desde 2012 —y el cuarto en total— especialmente, dado el alto nivel de apoyo con que cuenta entre la población.