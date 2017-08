"Quienquiera suba al poder, EEUU mantendrá su política que busca un dominio global"

Al conceder una entrevista al canal Rossiya 24, Kisliak respondió con un "no" a la pregunta de si Rusia proporcionó apoyo a Trump durante la campaña.

Según el diplomático, Moscú es consciente de que las consignas electorales en EEUU "no siempre se materializan" y, a diferencia de los colegas europeas que se pusieron del lado de la candidata demócrata, había estado "preparándose para la una y la otra variante".

"Quienquiera que suba al poder, EEUU mantendrá su tradicional política dura que busca un dominio global absoluto", opinó.

El diplomático afirmó que nadie le invitó a prestar declaraciones ante el llamado gran jurado que investiga la supuesta colusión entre Rusia y el equipo electoral de Trump, y opinó que "se han enfangado en pesquisas a raíz de una información falsa, perdiendo el tiempo en cosas secundarias a los ojos de estadounidenses que llevan una vida normal".

A la pregunta de si aceptaría intervenir ante ese panel, respondió con una negativa categórica.

"Desde luego que no", dijo Kisliak y añadió que "solo aceptaría prestar declaraciones ante el Parlamento ruso".

Kisliak negó haber debatido con funcionarios de EEUU el tema de las sanciones contra Rusia.

"Tenía la instrucción de no hacerlo y tengan la certeza de que la he cumplido de buena fe, no hemos debatido con nadie las sanciones", aseguró.

Sobre sus conversaciones con Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional de Trump que presentó la renuncia en febrero pasado al reconocer que no había ofrecido a la Casa Blanca información exhaustiva sobre el contenido de varias conversaciones telefónicas que mantuvo a finales de 2016 con Kisliak, el exembajador afirmó que fue en torno a "cosas muy sencillas", "tranquila y absolutamente transparente".

Kisliak calificó de "vergonzosas" las conjeturas de que el jefe de la misión diplomática puede ser un "espía".

"En EEUU se está convirtiendo en una norma hablar de escuchas telefónicas al embajador de Rusia. No es una sociedad sana", dijo.

Durante la entrevista, Kisliak reconoció que los contactos diplomáticos rusos entre Rusia y EEUU son ahora más difíciles que antes.

"Hay un ambiente tóxico en torno a nuestra embajada, en torno a los rusos en general", apuntó

El diplomático señaló que el principal problema de las relaciones bilaterales radica en la cacareada excepcionalidad de EEUU, que "se cree en el derecho de decir a los demás lo que está bien y lo que está mal".

Al mismo tiempo, opinó que esa excepcionalidad ya está en jaque.

"En lo económico, Rusia todavía no ha alcanzado el nivel para hacerle competencia a EEUU, pero Europa ya le anda cerca y China casi está ahí", aclaró.