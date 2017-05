La Cancillería rusa responde a los ataques de The Times a Sputnik

El 20 de mayo, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó en su sitio web los comentarios sobre el artículo de The Times bajo el titular de 'Propaganda de Putin'.

Entre las alegaciones que trataban de la presunta injerencia de los servicios especiales de Rusia en las campañas electorales de Francia y EEUU, el rotativo británico escribió que la cadena RT y la agencia Sputnik representaban un "instrumento estatal de fraude" de Rusia.

"Independientemente de las cualidades de los candidatos que se postulan para las elecciones en los países occidentales, se trata de una amenaza a la democracia, cuando los mentirosos de Putin celebran campañas difamatorias", escribió The Times.

La Cancillería rusa respondió a The Times que "no deja de sorprender" ya que la labor de Sputnik y RT había sido supervisada por el regulador británico Oftcom que, de hecho, no había encontrado ninguna falsedad en los productos mediáticos elaborados por estos medios.

© Sputnik/ Konstantin Chalabov Legislador francés destaca profesionalismo de RT y Sputnik ante los medios 'mainstream'

Al mismo tiempo, la Cancillería subrayó que era posible que The Times hubiera decidido atacar a RT y a Sputnik por "celos periodísticos".

Cabe destacar que no es la primera vez que la Cancillería rusa critica a este rotativo británico. Así, a finales de abril, The Times publicó un artículo titulado 'Nueva guerra fría' en el que aludió a los medios rusos como a aquellos que solían "fabricar noticias falsas".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia lamentó que el periódico británico siguiera participando en los ataques contra Rusia sin tratar de profundizar en los detalles de las relaciones entre Occidente y Moscú.

