Ucrania prohíbe la entrada a corresponsal ruso acreditado para Eurovisión

"Le retiraron los documentos, se fueron y dentro de una hora regresaron con un decreto de rechazo de la entrada; la acreditación fue recibida en debida manera", dijo.

© Sputnik/ Stringer Kiev llama a los organizadores de Eurovisión a respetar la soberanía de Ucrania

Las autoridades motivaron la decisión con "la razón de entrada no confirmada" ya que Sitdíkov no tenía una invitación, que los organizadores del evento no emiten, según comunicaron a Shtol.

El pasado 22 de marzo el Servicio de Seguridad de Ucrania vetó la entrada a la concursante rusa de Eurovisión, Yulia Samóilova, en el territorio nacional por tres años debido a su visita en 2015 a Crimea, territorio que se reincorporó a Rusia tras el referéndum del 16 de marzo de 2014, que culminó con un sí aplastante a la reunificación.

La EBU propuso trasmitir por vídeo la actuación de Samóilova, algo que el Canal 1 de la televisión rusa rechazó.

La LXII edición de Eurovisión se celebrará los días 9, 11 y 13 de mayo en la capital ucraniana.

