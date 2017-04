Guardia Nacional de Rusia niega que participe en combates en Siria

© Sputnik/ Max Vetrov La Guardia Nacional rusa abate a 125 radicales en el Cáucaso del Norte

"La policía militar nunca fue parte del Ministerio del Interior y no es parte de la Rosgvardia, la policía militar es parte del Ministerio de Defensa de Rusia, consecuentemente, no se puede decir bajo ningún concepto que Rosgvardia participa en acciones de combate en territorio de Siria, Rosguardia no combate allí", aseveró la entidad.

Vídeo: La Policía Militar rusa comparte su experiencia con los agentes sirios

El comunicado publicado en el sitio web de Rosgvardia señala que el director de Ejo Moskvi, Alexéi Venedíktov, se refirió a la policía militar que cumple misiones en Siria al señalar que supuestamente es parte de la Guardia Nacional de Rusia.

"Nosotros enviamos allí a Rosgvardia, porque la policía militar ahora está bajo comandancia de Víctor Zólotov y fue sacada del Ministerio del Interior y está allí… Rosgvardia combate allí (en Siria)", aseveró Venedíktov, citado en el texto.

Rosgvardia, creada el año pasado partiendo de las tropas internas del Ministerio del Interior, lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, implementa regímenes de emergencia, vigila instalaciones estatales importantes y cargas especiales.

Además, el organismo coopera con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia en la protección de la frontera, controla actividades de seguridad privada y tráfico de armas.

Busca en Twitter a SputnikMundo y descubre las noticias más actuales del acontecer mundial. Suscríbete para mantenerte al tanto.